Galatasaray'dan Samsunspor serisi

Galatasaray, kırmızı-beyazlı takımla karşılaştığı son 9 lig maçından da galibiyetle ayrıldı.
Sarı-kırmızılılar, Samsunspor'un Süper Lig'de yer aldığı 2005-2006, 2011-2012, 2023-2024 ve 2024-2025 sezonlarında rakibiyle oynadığı bütün maçları kazandı. Bu süreçte 9. galibiyetini elde eden Galatasaray, lig tarihinde rakibi karşısındaki en uzun galibiyet serisine imza attı.
Samsunspor, son olarak 2004-2005 sezonunun ikinci yarısında Galatasaray'ı 2-1 yenmişti.
