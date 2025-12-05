05 Aralık
Galatasaray-Samsunspor
3-2
05 Aralık
Mainz 05-Mönchengladbach
0-180'
05 Aralık
Real Oviedo-Mallorca
0-053'
05 Aralık
Brest-AS Monaco
1-0
05 Aralık
Lille-Marsilya
1-050'
05 Aralık
Excelsior-FC Groningen
0-2
05 Aralık
Preussen Muenster-Hannover 96
2-2
05 Aralık
Fortuna Düsseldorf-Schalke 04
0-2
05 Aralık
RAAL La Louviere-FCV Dender EH
1-256'
05 Aralık
Benfica-Sporting CP
1-1DA

Konyaspor'da Alasane Ndao kararı!

Konyaspor, Alassane Ndao'nun sözleşmesinin tek taraflı feshi için işlemlerin başlatıldığını açıkladı.

calendar 05 Aralık 2025 23:38
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Konyaspor'da Alasane Ndao kararı!
TÜMOSAN Konyaspor, bahis oynadığı gerekçesiyle 12 ay hak mahrumiyeti cezası verilen Senegalli futbolcu Alassne Ndao'nun sözleşmesini feshetmek için hukuki ve idari işlem başlattığını duyurdu.

Kulübün NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Ndao'ya verilen cezanın Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu kararıyla kesinleştiği belirtildi.

Tahkim Kurulu kararı uyarınca cezanın, Anayasa ve TFF talimatları çerçevesinde kesin ve bağlayıcı hale geldiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:


"Futbolcunun eyleminin aynı zamanda suç teşkil ettiği gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilmiştir. Kulübümüz, 2025-2026 sezonu Konyaspor Spor Kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Yönetmeliği ve futbolcu ile akdedilen profesyonel futbolcu sözleşmesinin ilgili hükümleri kapsamında, Tahkim Kurulunun onama kararının hemen sonrasında oyuncunun savunmasını istemiş, sözleşmesinin tek taraflı ve haklı sebeple tarafımızdan feshi için gerekli hukuki ve idari işlemleri başlatmıştır."

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Fenerbahçe 14 9 5 0 31 13 32
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
