Hamilton: 'Hâlâ ayakta olduğuma şaşırıyorum'

Lewis Hamilton'ın Ferrari'deki ilk sezonu şu ana kadar oldukça zorlu geçti.Britanyalı pilot, Çin Grand Prix'sinde sprint galibiyetini elde etmesine rağmen, Scuderia ile henüz bir Grand Prix podyumu görmedi.Şu anda şampiyonada altıncı sırada bulunuyor ve Ferrari, Abu Dabi Grand Prix'sine girilirken artık takımlar şampiyonasında ikincilik için mücadele edemiyor.Dubai'de bir restoranda CFI tarafından düzenlenen bir etkinlikte konuşan yedi kez dünya şampiyonu, böylesine zorlu bir yıla rağmen 'hâlâ ayakta' olduğuna şaşırdığını söyledi.Hamilton şöyle konuştu: