Hamilton: 'Hâlâ ayakta olduğuma şaşırıyorum'

Lewis Hamilton'ın Ferrari'deki ilk sezonu şu ana kadar oldukça zorlu geçti.
Britanyalı pilot, Çin Grand Prix'sinde sprint galibiyetini elde etmesine rağmen, Scuderia ile henüz bir Grand Prix podyumu görmedi.
Şu anda şampiyonada altıncı sırada bulunuyor ve Ferrari, Abu Dabi Grand Prix'sine girilirken artık takımlar şampiyonasında ikincilik için mücadele edemiyor.
Dubai'de bir restoranda CFI tarafından düzenlenen bir etkinlikte konuşan yedi kez dünya şampiyonu, böylesine zorlu bir yıla rağmen 'hâlâ ayakta' olduğuna şaşırdığını söyledi.
Hamilton şöyle konuştu: "Direnmek ve asla pes etmeme zihniyeti, bu sezon üzerinde gerçekten çalıştığım bir şey oldu."
"Çünkü en kolayı pes etmektir ve ben de insanım; 'Piste çıkmak istemiyorum' dediğim günler oluyor, ya da bazen devam edecek gücü bulamadığım günler oluyor ama çalışmaya devam etmem gerekiyor."
"Ayrıca bir şeyi deneyimlerken o anın bir noktada geçip gideceğini bilmek çok önemli. O anda asla geçmeyecekmiş gibi gelir, sonsuza kadar bunu yaşayacakmış gibi hissedersiniz."
"Bu yıl, yaşadıklarıma rağmen hâlâ ayakta olmama ben bile şaşırıyorum. Etrafımdaki insanlar, 'Tabii ki hâlâ ayaktasın' diyor çünkü beni daha farklı bir şekilde görüyorlar."
