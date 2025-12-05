05 Aralık
Fuat Çapa'dan VAR tepkisi: "Sen niye karar veriyorsun!"

Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa, Galatasaray maçının ardından Tivibu Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

calendar 05 Aralık 2025 23:58
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fuat Çapa'dan VAR tepkisi: 'Sen niye karar veriyorsun!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa, Galatasaray maçının ardından Tivibu Spor'a konuştu.

Çapa, Samsunspor'un penaltı beklediği pozisyonda devam kararı çıkması hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"VERİLMEYEN PENALTI, PUAN BIRAKMAMIZA NEDEN OLDU"


Mücadeleyi değerlendiren Fuat Çapa, "Çok iyi oynamadığımız bir ilk devre... Bunu kabul etmemiz gerekiyor. İkinci yarı beklediğimiz Samsunspor'u sahada gördük. 2-0'dan 2-2'yi yakaladık. Son dakikada verilmeyen penaltı, burada puan bırakmamıza neden oldu." dedi.

"ALIŞIK OLDUĞUMUZ BİR ŞEY"
"BUGÜN KONUŞULUR, YARIN UNUTULACAK"

Açıklamalarında devam eden Çapa, "Açıkçası sürpriz mi? Benim için sürpriz değil. Yani çünkü yıllardır buraya gelip gidiyoruz. Galatasaray ile alakası yok ama hakemlerin tutarsızlığı alışık olduğumuz bir şey. Türk futbolunu geliştirelim diye konuşuluyor ama malesef hiçbir şekilde bu konulara dikkat çekilmiyor. Bugün konuşulur, yarın unutulacak." ifadelerini kullandı.

"SEN NİYE HAKEM YERİNE KARAR VERİYORSUN!"

Penaltı bekledikleri pozisyon için konuşan Çapa, "Yoruma açık olmayan bir pozisyon, çok net bir şekilde penaltı. VAR'daki hakemin ismini görünce "Bugün işimiz çok zor!" dedim. Geçmişte de buna benzer kararlarını çok fazla gördük. Orta hakem belki görmeyebilir... Sen hakemi çağır, o versin kararı. Yüzde 50-50 bile olsa bırak hakem versin. Sen niye hakem yerine karar veriyorsun? Bundan dolayı çok üzücü bir akşam yaşadık. Hafta içinde söylediklerimizi bugün de yaşamış olduk." sözlerini sarf etti. 

 
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Fenerbahçe 14 9 5 0 31 13 32
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
