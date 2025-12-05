Fuat Çapa'dan VAR tepkisi: 'Sen niye karar veriyorsun!'

Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa, Galatasaray maçının ardından Tivibu Spor'a konuştu.
Çapa, Samsunspor'un penaltı beklediği pozisyonda devam kararı çıkması hakkında değerlendirmelerde bulundu.
"VERİLMEYEN PENALTI, PUAN BIRAKMAMIZA NEDEN OLDU"
Mücadeleyi değerlendiren Fuat Çapa, "Çok iyi oynamadığımız bir ilk devre... Bunu kabul etmemiz gerekiyor. İkinci yarı beklediğimiz Samsunspor'u sahada gördük. 2-0'dan 2-2'yi yakaladık. Son dakikada verilmeyen penaltı, burada puan bırakmamıza neden oldu." dedi.
"ALIŞIK OLDUĞUMUZ BİR ŞEY"
"BUGÜN KONUŞULUR, YARIN UNUTULACAK"
Açıklamalarında devam eden Çapa, "Açıkçası sürpriz mi? Benim için sürpriz değil. Yani çünkü yıllardır buraya gelip gidiyoruz. Galatasaray ile alakası yok ama hakemlerin tutarsızlığı alışık olduğumuz bir şey. Türk futbolunu geliştirelim diye konuşuluyor ama malesef hiçbir şekilde bu konulara dikkat çekilmiyor. Bugün konuşulur, yarın unutulacak." ifadelerini kullandı.
"SEN NİYE HAKEM YERİNE KARAR VERİYORSUN!"
Penaltı bekledikleri pozisyon için konuşan Çapa, "Yoruma açık olmayan bir pozisyon, çok net bir şekilde penaltı. VAR'daki hakemin ismini görünce "Bugün işimiz çok zor!" dedim. Geçmişte de buna benzer kararlarını çok fazla gördük. Orta hakem belki görmeyebilir... Sen hakemi çağır, o versin kararı. Yüzde 50-50 bile olsa bırak hakem versin. Sen niye hakem yerine karar veriyorsun? Bundan dolayı çok üzücü bir akşam yaşadık. Hafta içinde söylediklerimizi bugün de yaşamış olduk." sözlerini sarf etti.
Çapa, Samsunspor'un penaltı beklediği pozisyonda devam kararı çıkması hakkında değerlendirmelerde bulundu.
"VERİLMEYEN PENALTI, PUAN BIRAKMAMIZA NEDEN OLDU"
Mücadeleyi değerlendiren Fuat Çapa, "Çok iyi oynamadığımız bir ilk devre... Bunu kabul etmemiz gerekiyor. İkinci yarı beklediğimiz Samsunspor'u sahada gördük. 2-0'dan 2-2'yi yakaladık. Son dakikada verilmeyen penaltı, burada puan bırakmamıza neden oldu." dedi.
"ALIŞIK OLDUĞUMUZ BİR ŞEY"
"BUGÜN KONUŞULUR, YARIN UNUTULACAK"
Açıklamalarında devam eden Çapa, "Açıkçası sürpriz mi? Benim için sürpriz değil. Yani çünkü yıllardır buraya gelip gidiyoruz. Galatasaray ile alakası yok ama hakemlerin tutarsızlığı alışık olduğumuz bir şey. Türk futbolunu geliştirelim diye konuşuluyor ama malesef hiçbir şekilde bu konulara dikkat çekilmiyor. Bugün konuşulur, yarın unutulacak." ifadelerini kullandı.
"SEN NİYE HAKEM YERİNE KARAR VERİYORSUN!"
Penaltı bekledikleri pozisyon için konuşan Çapa, "Yoruma açık olmayan bir pozisyon, çok net bir şekilde penaltı. VAR'daki hakemin ismini görünce "Bugün işimiz çok zor!" dedim. Geçmişte de buna benzer kararlarını çok fazla gördük. Orta hakem belki görmeyebilir... Sen hakemi çağır, o versin kararı. Yüzde 50-50 bile olsa bırak hakem versin. Sen niye hakem yerine karar veriyorsun? Bundan dolayı çok üzücü bir akşam yaşadık. Hafta içinde söylediklerimizi bugün de yaşamış olduk." sözlerini sarf etti.