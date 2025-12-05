Türkiye Kupası'nda grup eşleşmeleri belli oldu

Türkiye Kupası'nda grup eşleşmeleri yapılan kura çekimiyle belirlendi. TFF Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen kura çekimine TFF 1'inci Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri ve Türkiye Kupası'nda yer alan kulüplerin temsilcileri katıldı.4 torbada yer alan 24 takım, 8'erli olarak 3 grupta yer aldı. Takımlar; 2 iç saha, 2 deplasman olmak üzere grup etabında 4 maç oynayacak. Gruplarını ilk 2 sırada bitiren takımlar çeyrek finale yükselecek. Bunun yanı sıra en iyi 2 grup üçüncüsü de çeyrek finale adını yazdıracak.Türkiye Kupası grup aşamasında ilk maçlar 23, 24, 25 Aralık'ta; 4'üncü ve son maçlar ise 3, 4, 5 Mart 2026 tarihlerinde oynanacak.Türkiye Kupası'nın yanı sıra akşam Dünya Kupası kura çekimi heyecanı da yaşayacaklarını belirten TFF 1'inci Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz,diye konuştu.Avrupa kupalarına katılmanın en kolay yollarından birisinin Türkiye Kupası olduğuna dikkat çeken Otyakmaz,ifadelerini kullandı.Galatasaray, RAMS Başakşehir FK, Trabzonspor, Corendon Alanyaspor, Misirli.com.tr Fatih Karagümrük, İstanbulspor, Boluspor, FethiyesporSamsunspor, ikas Eyüpspor, TÜMOSAN Konyaspor, Hesap.com Antalyaspor, Gençlerbirliği, Sipay Bodrum FK, Alagöz Holding Iğdır FK, Aliağa FutbolFenerbahçe, Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Gaziantep FK, Kocaelispor, Erzurumspor FK, Ankara Keçiörengücü, Beyoğlu Yeniçarşı- RAMS Başakşehir- Corendon AlanyasporMisirli.com.tr Fatih Karagümrük – İstanbulsporBoluspor - FethiyesporSamsunspor - ikas EyüpsporTÜMOSAN Konyaspor - Hesap.com KonyasporGençlerbirliği - Sipay Bodrum FKAlagöz Holding Iğdır FK - Aliağa FutbolÇaykur Rizespor - Gaziantep FKKocaelispor - Erzurumspor FKAnkara Keçiörengücü - Beyoğlu Yeniçarşı