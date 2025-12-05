05 Aralık
Galatasaray-Samsunspor
20:00
05 Aralık
Mainz 05-Mönchengladbach
22:30
05 Aralık
Real Oviedo-Mallorca
23:00
05 Aralık
Brest-AS Monaco
21:00
05 Aralık
Lille-Marsilya
23:00
05 Aralık
Excelsior-FC Groningen
22:00
05 Aralık
Preussen Muenster-Hannover 96
20:30
05 Aralık
Fortuna Düsseldorf-Schalke 04
20:30
05 Aralık
RAAL La Louviere-FCV Dender EH
22:45
05 Aralık
Benfica-Sporting CP
23:15

Windhorst: "Giannis sezon öncesi takas istemişti"

Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo'nun sezon başlamadan önce takas talebinde bulunduğu iddia edildi.

calendar 05 Aralık 2025 12:44
ESPN'den Brian Windhorst'un aktardığına göre, Giannis bu yaz Milwaukee dışındaki seçenekleri değerlendirmek istediğini yönetime iletti.

Windhorst, ESPN Cleveland'daki açıklamasında şu ifadeleri kullandı:


"Bucks, Knicks'i arayıp Giannis için bir teklif istedi, çünkü Giannis 'Knicks oyuncusu olmak istiyorum' dedi. Sonra insanlar, 'Mayıs ayında paylaştığı Bucks logolu fotoğrafı sildi' diye konuştu. Arkadaşlar, zaten takas istemişti."

Giannis her ne kadar daha sonra sezonu Milwaukee'de devam ettirme kararı almış olsa da, Bucks'ın yönü konusunda duyduğu memnuniyetsizlik tüm ligi harekete geçirmiş durumda.

Milwaukee bu sezon 9–13 derecesiyle play-in çizgisinin dışında bulunuyor. Takım son dokuz maçının sekizini kaybederken, yedi maçlık bir yenilgi serisi yaşamıştı.

Bireysel anlamda ise Giannis elit seviyede oynamayı sürdürüyor: 30.6 sayı, 10.7 ribaund ve 6.4 asist.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 14 10 3 1 29 9 33
2 Fenerbahçe 14 9 5 0 31 13 32
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 14 6 7 1 20 13 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
