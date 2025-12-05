Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo'nun sezon başlamadan önce takas talebinde bulunduğu iddia edildi.ESPN'den Brian Windhorst'un aktardığına göre, Giannis bu yaz Milwaukee dışındaki seçenekleri değerlendirmek istediğini yönetime iletti.Windhorst, ESPN Cleveland'daki açıklamasında şu ifadeleri kullandı:Giannis her ne kadar daha sonra sezonu Milwaukee'de devam ettirme kararı almış olsa da, Bucks'ın yönü konusunda duyduğu memnuniyetsizlik tüm ligi harekete geçirmiş durumda.Milwaukee bu sezon 9–13 derecesiyle play-in çizgisinin dışında bulunuyor. Takım son dokuz maçının sekizini kaybederken, yedi maçlık bir yenilgi serisi yaşamıştı.Bireysel anlamda ise Giannis elit seviyede oynamayı sürdürüyor: 30.6 sayı, 10.7 ribaund ve 6.4 asist.