Güntekin Onay'dan Thomas Reis'e yanıt!

Güntekin Onay, Bein Sports maç sonu yayınında Thomas Reis'e yanıt verdi.

Galatasaray-Samsunspor maçının son dakikalarında yaşanan tartışmalı penaltı pozisyonunun ardından gündem karıştı.

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, maçın ardından "İlk yarıda ve ikinci yarıdaki performansları konuşmayacağım. TV'de beIN Sports'u uzunca bir süre izledim. Penaltı pozisyonu konuşulmadı. Net penaltıydı! Skandal bir karardı. Stüdyoda neden konuşulmadı, anlamadım. İlk yarıda kötüydük ama ikinci yarıda biz daha iyiydik. Maçın son dakikalarındaki golle yenildik. Çok skandal bir karar verildi. Stüdyoda bu konuşulmuyor. Hakemin performansından hiç memnun değilim. Skandal bir karar verildi." şeklinde konuştu.

Bein Sports'tan Güntekin Onay, Reis'in açıklamalarına, "Biz bu programda trio başladıktan sonra hakem konuşmuyoruz. Görme engelli bir vatandaş bile penaltıya bile penaltı desek yaranamıyoruz, penaltı olmayana penaltı değil diyoruz olmuyor." şeklinde başladı.

"DÜDÜĞÜ BİZ ÇALMIYORUZ"

Onay, sözlerine "35 senedir bu işi yapanlar olarak yaranamıyoruz. Sıtkımız sıyrıldı hakem poziyonlarından ötürü. Düdüğü biz çalmıyoruz, VAR'da da değiliz. VAR'daki hakeme, maçı yöneten hakeme soracaksın. İşleri bu. Bizim işimiz değil. Trio programındaki hakemlerimiz anlatır. Bu kadar adaletsiz bir bakış açısıyla... Hakemler adil mi, tartışma konusu. Kulüpler, kulüp taraftarları adil bakıyor mu? Kendi oyuncusu kırmızı görmüyor, 1 hafta sonra başka bir şeye itiraz ediyor. Herkes kendine istiyor. Herkes kendi penceresinden bakıyor. Toplum önce adalet isteyecek. Herkes hep bana hep bana diyor. Biz hakem konuşmuyoruz. Söylüyorsun 'Doğru ama geçen hafta niye demedin' diyorlar. Ofsaytsa ofsayttır değilse değildir. Yoruma açık değildir." sözleriyle devam ederek Reis'e yanıt verdi.

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Fenerbahçe 14 9 5 0 31 13 32
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
