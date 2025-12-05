Salon Okçuluk Türkiye Şampiyonası devam ediyor

Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen 2025 Salon Okçuluk Türkiye Şampiyonası, Samsun'da devam ediyor.İlkadım Okçuluk Tesisleri'ndeki turnuvaya 49 ilden, 136 kulüp ve 412'si kadın olmak üzere toplam 839 sporcu mücadele veriyor.Turnuvanın ikinci gününde makaralı yay sıralama atışları yapıldı.Şampiyonayı takip eden Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Yusuf Göktuğ Ergin, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, turnuvanın milli takım seçmeleri için önemli olduğunu söyledi.Özellikle 21 yaş altı sporcuların daha önceden belirlenmiş baraj puanlarını geçerek milli takım aday kadrosunda yer almaya çalıştığını anlatan Ergin,Avrupa şampiyonlarında özellikle çok iyi bir ivme yakaladıklarını aktaran Ergin, şunları kaydetti:Yusuf Göktuğ Ergin, 2028 Olimpiyat Oyunları'na hazırlık açısından Avrupa şampiyonlarında gösterecekleri performansın önemli olduğunu dile getirerek,şeklinde konuştu.Bu tür şampiyonalar sadece mili sporcu yetişmesi açısından değil, okçuluğun yaygınlaşması açısından da önemli olduğunu vurgulayan Engin, sözlerini şöyle tamamladı:Turnuvanın üçüncü gününde yarın makaralı yay final atışları yapılacak.