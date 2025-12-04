04 Aralık
Yeşil Yalova FK-Gaziantep FK
0-2
04 Aralık
Fethiyespor-Bandırmaspor
4-1
04 Aralık
Boluspor-Kahta 02
2-1
04 Aralık
Iğdır FK-Orduspor 1967
3-2
04 Aralık
Silifke Belediyespor-Antalyaspor
0-1
04 Aralık
Arca Çorum FK-Alanyaspor
0-441'
04 Aralık
M. United-West Ham United
23:00
04 Aralık
Cartagena-Valencia
23:00

Seydou Doumbia'nın yaşı yalan çıktı!

Roma ve Newcastle gibi kulüplerde forma giymiş olan Fildişi Sahilli golcü Seydou Doumbia'nın, yalan makinesi testine göre 37 değil 43 yaşında olduğu ortaya çıktı.

calendar 04 Aralık 2025 19:57
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Seydou Doumbia'nın yaşı yalan çıktı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Emekli golcü Seydou Doumbia, beklenmedik bir tartışmanın merkezine oturdu. Yapılan bir yalan makinesi testi, Fildişi Sahilli oyuncunun gerçek yaşıyla ilgili soru işaretleri doğurdu.

43 YAŞINDA OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

La Gazetta'nın haberine göre Doumbia, test sırasında 40 yaşından büyük olduğunu reddetti, ardından 43 yaşında olduğunu da kabul etmedi. Ancak yalan makinesi, her iki ifadenin de doğru olmadığını göstererek oyuncunun resmi kayıtlarda yer alandan yaklaşık beş yaş daha büyük olabileceğini işaret etti.


RESMİ BİR SORUŞTURMA YOK

Şu an için konuyla ilgili herhangi bir resmi soruşturma başlatılmadı ve yetkililerden de açıklama gelmedi. Yine de Doumbia'nın gerçek yaşıyla ilgili tartışmanın bir süre daha gündemde kalması bekleniyor.

KARİYERİNE GÖLGE DÜŞÜREBİLİR

Fildişi Sahilli forvet, kariyeri boyunca CSKA Moskova, Roma, Newcastle United, Sporting Lizbon gibi önemli kulüplerde forma giydi. Hızı, gücü ve golcülüğüyle tanınan Doumbia, uzun yıllar top koşturmuştu.

Futbolu bıraktıktan sonra ortaya çıkan bu iddia, yıldız oyuncunun kariyerine gölge düşürme riski taşıyor. Önümüzdeki günlerde yeni detayların ortaya çıkıp çıkmayacağı merak konusu.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 14 10 3 1 29 9 33
2 Fenerbahçe 14 9 5 0 31 13 32
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 14 6 7 1 20 13 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.