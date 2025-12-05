05 Aralık
Galatasaray-Samsunspor
20:00
05 Aralık
Mainz 05-Mönchengladbach
22:30
05 Aralık
Real Oviedo-Mallorca
23:00
05 Aralık
Brest-AS Monaco
21:00
05 Aralık
Lille-Marsilya
23:00
05 Aralık
Excelsior-FC Groningen
22:00
05 Aralık
Preussen Muenster-Hannover 96
20:30
05 Aralık
Fortuna Düsseldorf-Schalke 04
20:30
05 Aralık
RAAL La Louviere-FCV Dender EH
22:45
05 Aralık
Benfica-Sporting CP
23:15

Fethiyespor kupada farklı

Ligde düşüş yaşayan Fethiyespor, Ziraat Türkiye Kupası'nda üst üste 4 tur geçerek gruplara kalmayı başardı. Bandırmaspor'u 4-1 mağlup eden Muğla ekibi, ligdeki kötü gidişe rağmen kupada büyük bir başarıya imza attı.

calendar 05 Aralık 2025 13:39
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Fethiyespor kupada farklı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta bu sezon istikrarsız bir görüntü sergileyen Fethiyespor, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise en baştan başlayarak 4 tur birden geçip adını grup aşamasına yazdırmayı başardı.

Ligde bu sezon 5 maçtır galip gelemeyip 14'üncü sıraya gerileyerek küme düşme korkusu yaşamaya başlayan Fethiye, kupada rakiplerini bir bir eledi.

Muğla temsilcisi önceki turlarda Söke 1970 SK, Kestel Çilekspor ve Dersimspor'u saf dışı bıraktıktan sonra dün evinde 1'inci Lig'de yer alan rakibi Bandırmaspor'u da 4-1 yenerek tur atladı. Eleme turlarını geçen Fethiyespor ismini gruplara yazdırdı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 14 10 3 1 29 9 33
2 Fenerbahçe 14 9 5 0 31 13 32
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 14 6 7 1 20 13 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.