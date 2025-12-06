Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Keçiörengücü, deplasmanda Serik Spor'a konuk oldu. Bodrum İlçe Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Keçiörengücü, 3-1 kazandı.
Karşılaşmada Keçiörengücü'ne galibiyeti getiren golleri 8. dakikada penaltı noktasından Junior Fernandes, 23. dakikada Francis Ezeh ve 49. dakikada Mame Briam Diouf kaydetti. Serik Spor'un tek golü ise Ilya Berkovskyi kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Keçiörengücü, 21 puanla 10. sırada yer aldı. Serik Spor ise 25 puanla 8. sırada konumlandı.
Ligde gelecek hafta Keçiörengücü, Esenler Erokspor ile sahasında karşılaşacak. Serik Spor, Manisa FK'yi konuk edecek.
Stat: Bodrum İlçe
Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Kurtuluş Aslan, Güner Mumcu Taştan
Serikspor: Erten Ersu, Serkan Emrecan Terzi, Batuhan İşçiler, Gotsuk, Sertan Taşgın, Şeref Özcan (Dk. 90 Ayaz Yükseloğlu), Amaral, Kerem Şen (Dk. 66 Gökhan Karadeniz), Silva (Dk. 66 Şahverdi Çetin), Gökhan Altıparmak, Berkovskiy (Dk. 88 Sadygov)
Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Aykut Özer, Ali Dere, Oğuzcan Çalışkan, Mexer, Hüseyin Bulut (Dk. 89 Süleyman Luş), Erkam Develi, İshak Karaoğul, Fernandes (Dk. 90 Halil Can Ayan), Ezeh (Dk. 81 Haqi), Roshi (Dk. 71 Hakan Bilgiç), Diouf (Dk. 81 Ali Akman)
Goller: Dk. 8 Fernandes (Penaltıdan), Dk. 23 Ezeh, Dk. 49 Diouf (Keçiörengücü), Dk. 76 Berkovskiy (Serikspor)
Sarı kartlar: Dk. 27 Silva (Serikspor), Dk. 31 Hüseyin Bulut (Keçiörengücü)
