Yüksel Yıldırım: 'En sert tepkiyi göstereceğiz'

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Samsunspor, deplasmanda Galatasaray'a 3-2 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.



Başkan Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:



"Tüm Türkiye'nin gözleri önünde, skoru ve emeği direkt etkileyecek olan son dakika penaltısını vermeyenler ve o pozisyonu VAR odasında görmek istemeyenler, sadece Samsunspor'umuzun hakkını değil, Türk futbolunun adaletini de gasp etmiştir. Bu 5 Aralık Cuma günü Türk Futbolunun 'Kara Cuması' olarak tarihe geçmiştir."

Yıldırım, hakem kararlarına karşı sessiz kalmayacaklarını belirterek şöyle devam etti:Başkan Yıldırım, Samsunspor camiasına birlik çağrısı da yaptı: