Yüksel Yıldırım: 'En sert tepkiyi göstereceğiz'

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Samsunspor, deplasmanda Galatasaray'a 3-2 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Başkan Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Tüm Türkiye'nin gözleri önünde, skoru ve emeği direkt etkileyecek olan son dakika penaltısını vermeyenler ve o pozisyonu VAR odasında görmek istemeyenler, sadece Samsunspor'umuzun hakkını değil, Türk futbolunun adaletini de gasp etmiştir. Bu 5 Aralık Cuma günü Türk Futbolunun 'Kara Cuması' olarak tarihe geçmiştir."
"EN SERT TEPKİYİ GÖSTERECEĞİZ"
Yıldırım, hakem kararlarına karşı sessiz kalmayacaklarını belirterek şöyle devam etti:
"Biz Samsunspor FK olarak bu açık haksızlık karşısında susmayacağız! Bu kararın arkasındaki tüm sorumluların hesap vermesi için elimizden gelen en sert tepkiyi vereceğiz!"
TARAFTARA MESAJ: "BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ!"
Başkan Yıldırım, Samsunspor camiasına birlik çağrısı da yaptı:
"Büyük Samsunspor taraftarı! Merak etmeyin, bu kirli oyuna en güzel cevabı birlikte daha sıkı kenetlenerek ve gelecek maçlarda zaferler kazanarak vereceğiz. Birlikte başaracağız ve birlikte yükseleceğiz!
Unutmayın, Samsunspor asla kimseye diz çökmez ve çökmeyecektir!!!"