Trabzonspor'da gözler yine Onuachu'da!

06 Aralık
Başakşehir-Fenerbahçe
20:00
06 Aralık
Eyüpspor-Kayserispor
14:30
06 Aralık
AVS Futebol SAD-Rio Ave
21:00
06 Aralık
Fortuna Sittard-Ajax
20:45
06 Aralık
Heracles-Telstar
22:00
06 Aralık
Feyenoord-PEC Zwolle
23:00
06 Aralık
Cercle Brugge-Standard Liege
18:00
06 Aralık
Union St.Gilloise-Gent
20:15
06 Aralık
St.Truiden-Club Brugge
22:45
06 Aralık
BW Linz-RB Salzburg
19:00
06 Aralık
Hartberg-LASK
19:00
06 Aralık
Rapid Wien-Ried
19:00
06 Aralık
Santa Clara-Casa Pia AC
18:30
06 Aralık
FC Rostov-Kazan
14:00
06 Aralık
Famalicao-Braga
23:30
06 Aralık
PSG-Rennes
23:05
06 Aralık
Charlton Athletic-Portsmouth
15:30
06 Aralık
Derby County-Leicester City
15:30
06 Aralık
Watford-Norwich City
15:30
06 Aralık
Blackburn Rovers-Sheffield Wednesday
18:00
06 Aralık
Bristol City-Millwall
18:00
06 Aralık
Ipswich Town-Coventry City
18:00
06 Aralık
Preston North End-Wrexham
18:00
06 Aralık
QPR-West Bromwich
18:00
06 Aralık
Sheffield United-Stoke City
18:00
06 Aralık
Southampton-Birmingham City
18:00
06 Aralık
SC Heerenveen-PSV Eindhoven
18:30
06 Aralık
Toulouse-Strasbourg
21:00
06 Aralık
Konyaspor-Rizespor
17:00
06 Aralık
Bournemouth-Chelsea
18:00
06 Aralık
Serik Belediyespor-Keçiörengücü
13:30
06 Aralık
Ümraniye-Amed Sportif
16:00
06 Aralık
Esenler Erokspor-Sakaryaspor
19:00
06 Aralık
Augsburg-Leverkusen
17:30
06 Aralık
FC Köln-St. Pauli
17:30
06 Aralık
FC Heidenheim-Freiburg
17:30
06 Aralık
VfB Stuttgart-Bayern Munih
17:30
06 Aralık
Wolfsburg-Union Berlin
17:30
06 Aralık
RB Leipzig-E. Frankfurt
20:30
06 Aralık
Aston Villa-Arsenal
15:30
06 Aralık
Everton-N. Forest
18:00
06 Aralık
Nantes-Lens
19:00
06 Aralık
M.City-Sunderland
18:00
06 Aralık
Newcastle-Burnley
18:00
06 Aralık
Tottenham-Brentford
18:00
06 Aralık
Leeds United-Liverpool
20:30
06 Aralık
Villarreal-Getafe
16:00
06 Aralık
Alaves-Real Sociedad
18:15
06 Aralık
Real Betis-Barcelona
20:30
06 Aralık
Athletic Bilbao-Atletico Madrid
23:00
06 Aralık
Sassuolo-Fiorentina
17:00
06 Aralık
Inter-Como
20:00
06 Aralık
Verona-Atalanta
22:45
06 Aralık
Swansea City-Oxford United
18:00

Trabzonspor'da gözler yine Onuachu'da!

Zorlu deplasman öncesinde Trabzonspor'da tüm gözler Paul Onuachu ve hücum hattında olacak. 14 haftada 11 gol atan Nijeryalı forvet, gol krallığı yarışında zirvede. 2.01 boyundaki futbolcu yine takımın en büyük gol ayağı olacak.

Trabzonspor'da gözler yine Onuachu'da!
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor, 7 Aralık Pazar günü Göztepe ile karşılaşacak.

Bu sezon evinde 6 maça çıkan İzmir ekibi, 3 galibiyet ve 3 beraberlik alırken, attığı 6 gole karşılık yalnızca 1 gol yedi ve ligin en sağlam iç saha savunma performanslarından birine sahip. Zorlu deplasman öncesinde Fırtına'da tüm gözler Paul Onuachu ve hücum hattında olacak. 14 haftada 11 gol atan Nijeryalı forvet, gol krallığı yarışında zirvede. 2.01 boyundaki futbolcu yine takımın en büyük gol ayağı olacak.

YÜZDE 44'ÜNE İMZASINI ATTI


Fırtına'nın ligde kaydettiği 25 golün 11'ine imza atan Paul Onuachu, 4 kez daha fileleri sarsması halinde kiralık dönemindeki performansını yakalayacak. Takımın gollerinin yüzde 44'üne imza koyan Onuachu'nun gol attığı 9 maçta ise Karadeniz devi, 6 galibiyet ve 3 beraberlik aldı ve 21 puan topladı. Trabzonspor'un bu sezon ligde topladığı 31 puanının büyük bölümünde de Nijeryalı yıldızın payı bulunuyor.

SERİYİ DEVAM ETTİRMEK İSTİYOR

Karadeniz devinin ligde son olarak oynadığı Alanya (1), Başakşehir (1) ve Konya (2) maçlarında 4 gol atarak seri yakalayan Paul Onuachu, Göztepe karşısında da gollerine devam etmeyi hedefliyor. 31 yaşındaki futbolcu, 11 golün 4'nü ise deplasman maçlarında kaydetti.

28

Onuachu, bugüne dek Trabzonspor formasıyla 39 resmi karşılaşmada 28 gole imza attı. 2023- 24'te ligde 21 maçta 15, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 4 karşılaşmada 2 olmak üzere toplam 25 müsabakada 17 kez fileleri havalandırdı. 

 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Fenerbahçe 14 9 5 0 31 13 32
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
