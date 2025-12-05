05 Aralık
Galatasaray-Samsunspor
20:00
05 Aralık
Mainz 05-Mönchengladbach
22:30
05 Aralık
Real Oviedo-Mallorca
23:00
05 Aralık
Brest-AS Monaco
21:00
05 Aralık
Lille-Marsilya
23:00
05 Aralık
Excelsior-FC Groningen
22:00
05 Aralık
Preussen Muenster-Hannover 96
20:30
05 Aralık
Fortuna Düsseldorf-Schalke 04
20:30
05 Aralık
RAAL La Louviere-FCV Dender EH
22:45
05 Aralık
Benfica-Sporting CP
23:15

Kylian Mbappe, La Liga'da her takıma attı!

Real Madrid forması giyen Kylian Mbappe, La Liga'da karşılaştığı her takıma gol atma başarısı gösterdi.

Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Real Madrid forması giyen Kylian Mbappe, son oynanan ve 3-0 kazanılan Atletic Bilbao karşılaşmasında iki kez ağları havalandırdı.

Fransız yıldız, bu maçtaki golleriyle birlikte önemli bir başarı yakaladı. Real Madrid'e geçen yıl imza atan Mbappe, geçen sürede La Liga'da karşılaştığı her rakibe gol attı.

Real Madrid forması altında bu sezon 20 maçta süre bulan Mbappe, 25 gol attı ve 4 asist yaptı.

26 yaşındaki yıldız futbolcu, Real Madrid'de toplamda ise 79 maçta 69 gol, 9 asistlik bir performans ortaya koydu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 14 10 3 1 29 9 33
2 Fenerbahçe 14 9 5 0 31 13 32
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 14 6 7 1 20 13 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
