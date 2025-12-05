Barcelona'da Raphinha için ayrılık iddiası!

Barcelona'nın Brezilyalı kanat oyuncusu Raphinha Dias, gelecek yaz kulüpten ayrılabilir.



Yıldız futbolcunun sözleşmesi 2028 yılının ortasına kadar geçerli, ancak Suudi Arabistan Pro Ligi ekipleri şimdiden oyuncuya ilgi göstermeye başladı.



Diario Sport'un haberine göre, eğer Raphinha Dünya Kupası sonrası transfer talebinde bulunursa, Katalan kulübünün onu Suudi bir takıma satmaya sıcak bakabileceği belirtiliyor.



PİYASA DEĞERİ



Raphinha'nın piyasa değeri yaklaşık 90 milyon euro olarak değerlendiriliyor.



PERFORMANSI



Bu sezon Barcelona ile 11 maçta görev alan Raphinha, 4 gol 3 asistlik performans sergiledi.



