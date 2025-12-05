05 Aralık
Galatasaray-Samsunspor
20:00
05 Aralık
Mainz 05-Mönchengladbach
22:30
05 Aralık
Real Oviedo-Mallorca
23:00
05 Aralık
Brest-AS Monaco
21:00
05 Aralık
Lille-Marsilya
23:00
05 Aralık
Excelsior-FC Groningen
22:00
05 Aralık
Preussen Muenster-Hannover 96
20:30
05 Aralık
Fortuna Düsseldorf-Schalke 04
20:30
05 Aralık
RAAL La Louviere-FCV Dender EH
22:45
05 Aralık
Benfica-Sporting CP
23:15

Barcelona'da Raphinha için ayrılık iddiası!

Raphinha'nın Dünya Kupası sonrası ayrılık talep etmesi halinde Barcelona'nın Suudi kulüplerinden gelecek tekliflere olumlu yaklaşabileceği öne sürüldü.

05 Aralık 2025 12:48
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Barcelona'da Raphinha için ayrılık iddiası!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Barcelona'nın Brezilyalı kanat oyuncusu Raphinha Dias, gelecek yaz kulüpten ayrılabilir.

Yıldız futbolcunun sözleşmesi 2028 yılının ortasına kadar geçerli, ancak Suudi Arabistan Pro Ligi ekipleri şimdiden oyuncuya ilgi göstermeye başladı. 

Diario Sport'un haberine göre, eğer Raphinha Dünya Kupası sonrası transfer talebinde bulunursa, Katalan kulübünün onu Suudi bir takıma satmaya sıcak bakabileceği belirtiliyor.

PİYASA DEĞERİ

Raphinha'nın piyasa değeri yaklaşık 90 milyon euro olarak değerlendiriliyor.

PERFORMANSI

Bu sezon Barcelona ile 11 maçta görev alan Raphinha, 4 gol 3 asistlik performans sergiledi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 14 10 3 1 29 9 33
2 Fenerbahçe 14 9 5 0 31 13 32
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 14 6 7 1 20 13 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
