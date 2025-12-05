Verstappen: 'Şampiyonluğu kazanmaktan daha önemli'

Sezonun uzun bir bölümünde şampiyonluk mücadelesi, McLaren pilotları Oscar Piastri ile Lando Norris arasında iki kişilik bir yarışa dönüşmüş görünüyordu. Sezonun ilk 15 yarışının 12'sini bu ikili kazanmıştı.O dönemde – Hollanda Grand Prix'si sonrası – Verstappen'in Piastri ile arasındaki fark 104 puandı. Norris ile olan fark ise 70 puandı.Ancak McLaren son sekiz yarışın sadece ikisini kazanabildi; bunun sebebi hem takımın ve pilotlarının hataları, hem de Red Bull'un giderek daha rekabetçi bir hâle gelmesiydi.Verstappen bu süreçte beş yarış kazandı ve Abu Dabi finali öncesi lider Norris'in sadece 12 puan gerisinde. Piastri ise onun 4 puan arkasında.Motorsport'a konuşan Verstappen'e bu geri dönüşün şampiyonluğu kazanmaktan daha önemli olup olmadığı sorulduğunda şu cevabı verdi: