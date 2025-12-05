05 Aralık
Galatasaray-Samsunspor
20:00
05 Aralık
Mainz 05-Mönchengladbach
22:30
05 Aralık
Real Oviedo-Mallorca
23:00
05 Aralık
Brest-AS Monaco
21:00
05 Aralık
Lille-Marsilya
23:00
05 Aralık
Excelsior-FC Groningen
22:00
05 Aralık
Preussen Muenster-Hannover 96
20:30
05 Aralık
Fortuna Düsseldorf-Schalke 04
20:30
05 Aralık
RAAL La Louviere-FCV Dender EH
22:45
05 Aralık
Benfica-Sporting CP
23:15

Verstappen: "Şampiyonluğu kazanmaktan daha önemli"

Max Verstappen, Red Bull'un 2025'teki yükselişinin şampiyonluktan daha değerli olduğunu vurguladı.

calendar 05 Aralık 2025 18:12
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Verstappen: 'Şampiyonluğu kazanmaktan daha önemli'
Paylaş:

Sezonun uzun bir bölümünde şampiyonluk mücadelesi, McLaren pilotları Oscar Piastri ile Lando Norris arasında iki kişilik bir yarışa dönüşmüş görünüyordu. Sezonun ilk 15 yarışının 12'sini bu ikili kazanmıştı.

O dönemde – Hollanda Grand Prix'si sonrası – Verstappen'in Piastri ile arasındaki fark 104 puandı. Norris ile olan fark ise 70 puandı.

Ancak McLaren son sekiz yarışın sadece ikisini kazanabildi; bunun sebebi hem takımın ve pilotlarının hataları, hem de Red Bull'un giderek daha rekabetçi bir hâle gelmesiydi.


Verstappen bu süreçte beş yarış kazandı ve Abu Dabi finali öncesi lider Norris'in sadece 12 puan gerisinde. Piastri ise onun 4 puan arkasında.

Motorsport'a konuşan Verstappen'e bu geri dönüşün şampiyonluğu kazanmaktan daha önemli olup olmadığı sorulduğunda şu cevabı verdi: "Kesinlikle. Çok daha önemli."

"Şu anda hâlâ şampiyonluk mücadelesinin içinde olmamızın elbette birçok nedeni var. Ama bu, sezonun ortasında işler kötü giderken yaşadığımız duruma göre çok daha güzel bir tablo."

"Bazı yarışlarda iyiydik, ama sonrasında çok kötü yarışlar geliyordu."

"Şimdi ise sürekli podyumdayız, bu gerçekten iyi."

"Bu hafta sonu kaybedecek hiçbir şeyimiz yok. Evet, hâlâ şampiyonluk savaşının içindeyiz ama bu sezon nereden geldiğimizi de çok iyi biliyoruz."

"Doğru adımlarla yeniden iyi sonuçlar aldık, ancak öte yandan, tekrar ön tarafa dönebilmek için hâlâ yapmamız gereken işler olduğunu da biliyoruz."

"Eğer takımlar şampiyonasına bakarsanız, McLaren'ın hâlâ çok gerisindeyiz."

 

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 14 10 3 1 29 9 33
2 Fenerbahçe 14 9 5 0 31 13 32
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 14 6 7 1 20 13 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
