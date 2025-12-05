Alonso: 'Son yarışta 'zihin oyunları' göreceğiz'

Lando Norris son yarışa, Max Verstappen'in 12 puan önünde lider olarak girerken; Verstappen ise üçüncü sıradaki Oscar Piastri'nin 4 puan önünde yer alıyor.
Üç pilotun da pazar günü şampiyon olma ihtimali bulunuyor. Norris ve Piastri kariyerlerinin ilk şampiyonluğunu hedeflerken, Verstappen üst üste beşinci şampiyonluğunu kazanmak istiyor.
F1 kariyerinde pek çok şampiyonluk mücadelesi yaşamış olan Fernando Alonso, zihin oyunlarının şimdiden başladığını ifade etti.
İki kez dünya şampiyonu, "Şampiyonluk savaşında her zaman biraz oyun olur."
"Antrenman seanslarında, basın toplantılarında... Diğer tarafı baskı altına almaya çalışırsınız. Hepsinde farklı bir beden dili görürsünüz." dedi.
Yılın büyük bölümünde, McLaren pilotları ön tarafta üstünlük mücadelesi verirken Verstappen çoğunlukla şampiyonluk denkleminde dışarıda görülüyordu. Ancak yaz arasından sonra Red Bull'un aracı geliştirmeye devam etmesiyle birlikte Hollandalı pilot farkı kapatmayı başardı.
Şampiyonluğu belirleyecek tek yarış kalmışken Alonso, sonucun asıl belirleyicisinin araç performansı olacağını vurguladı.
"Günün sonunda vizörü kapatıp sürdüğünüzde, eğer McLaren'lar bu hafta sonu daha hızlıysa, kazanmak için her şeye sahip olurlar."
