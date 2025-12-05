05 Aralık
Galatasaray-Samsunspor
20:00
05 Aralık
Mainz 05-Mönchengladbach
22:30
05 Aralık
Real Oviedo-Mallorca
23:00
05 Aralık
Brest-AS Monaco
21:00
05 Aralık
Lille-Marsilya
23:00
05 Aralık
Excelsior-FC Groningen
22:00
05 Aralık
Preussen Muenster-Hannover 96
20:30
05 Aralık
Fortuna Düsseldorf-Schalke 04
20:30
05 Aralık
RAAL La Louviere-FCV Dender EH
22:45
05 Aralık
Benfica-Sporting CP
23:15

Alonso: "Son yarışta 'zihin oyunları' göreceğiz"

Fernando Alonso, Abu Dabi'de sezonun final yarışına girilirken üç F1 şampiyonluk adayı arasındaki rekabetten bahsetti.

calendar 05 Aralık 2025 18:17
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Lando Norris son yarışa, Max Verstappen'in 12 puan önünde lider olarak girerken; Verstappen ise üçüncü sıradaki Oscar Piastri'nin 4 puan önünde yer alıyor.

Üç pilotun da pazar günü şampiyon olma ihtimali bulunuyor. Norris ve Piastri kariyerlerinin ilk şampiyonluğunu hedeflerken, Verstappen üst üste beşinci şampiyonluğunu kazanmak istiyor.

F1 kariyerinde pek çok şampiyonluk mücadelesi yaşamış olan Fernando Alonso, zihin oyunlarının şimdiden başladığını ifade etti.



İki kez dünya şampiyonu, "Şampiyonluk savaşında her zaman biraz oyun olur."

"Antrenman seanslarında, basın toplantılarında... Diğer tarafı baskı altına almaya çalışırsınız. Hepsinde farklı bir beden dili görürsünüz." dedi.

Yılın büyük bölümünde, McLaren pilotları ön tarafta üstünlük mücadelesi verirken Verstappen çoğunlukla şampiyonluk denkleminde dışarıda görülüyordu. Ancak yaz arasından sonra Red Bull'un aracı geliştirmeye devam etmesiyle birlikte Hollandalı pilot farkı kapatmayı başardı.

Şampiyonluğu belirleyecek tek yarış kalmışken Alonso, sonucun asıl belirleyicisinin araç performansı olacağını vurguladı.

"Günün sonunda vizörü kapatıp sürdüğünüzde, eğer McLaren'lar bu hafta sonu daha hızlıysa, kazanmak için her şeye sahip olurlar."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 14 10 3 1 29 9 33
2 Fenerbahçe 14 9 5 0 31 13 32
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 14 6 7 1 20 13 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
