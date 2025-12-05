05 Aralık
Galatasaray-Samsunspor
2-0DA
05 Aralık
Mainz 05-Mönchengladbach
22:30
05 Aralık
Real Oviedo-Mallorca
23:00
05 Aralık
Brest-AS Monaco
21:00
05 Aralık
Lille-Marsilya
23:00
05 Aralık
Excelsior-FC Groningen
22:00
05 Aralık
Preussen Muenster-Hannover 96
0-026'
05 Aralık
Fortuna Düsseldorf-Schalke 04
0-025'
05 Aralık
RAAL La Louviere-FCV Dender EH
22:45
05 Aralık
Benfica-Sporting CP
23:15

Galatasaray'da Leroy Sane fırtınası!

Leroy Sane, 30 dakikada 1 gol ve 1 asistle Galatasaray'ın Samsunspor karşısında 2-0 öne geçmesinde kritik rol oynadı. Öte yandan Alman yıldız, RAMS Park'taki ilk lig golünü attı.

05 Aralık 2025 20:44
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da Leroy Sane fırtınası!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Rams Park'ta Samsunspor ile karşılaştı.

Aslan, mücadelenin henüz 8. dakikasında Samsunspor karşısında 1-0 öne geçti. Lucas Torreira ile ver-kaç yaparak ceza sahasına giren Leroy Sané, sağ çaprazdan sol ayağıyla vuruşunu yaptı ve top uzak köşeden ağlarla buluştu. Bu golle birlikte Cimbom, Rams Park'ta zorlu maçta öne geçti.

SON 2 MAÇTA 2. GOL

Geçen hafta derbide Fenerbahçe'ye de golünü atan Sané, son 2 maçta 2. golünü kaydetti.


RAMS PARK'TA İLK LİG GOLÜ

Alman yıldız böylelikle Galatasaray formasıyla Süper Lig'deki ilk iç saha golünü attı.

SANE'DEN 30 DAKİKADA 1 GOL, 1 ASİST

Karşılaşmanın 29. dakikasında Galatasaray, Victor Osimhen'in golüyle 2-0 öne geçti. Bu golün asistini Leroy Sane yaptı.

Mario Lemina'nın kendi ceza alanının hemen önünden sağ kanada yerden pasıyla başlayan atakta, Sane hızla ileri çıkıp derinlemesine pasını Osimhen'e bıraktı. Ön direkte savunma arkasına sarkan Osimhen, kaleci Okan Kocuk'tan önce dokunuşunu yaparak sol alt köşeden topu ağlarla buluşturdu.

Böylece Sane, 30 dakikada hem gol hem asistle takımının öne geçmesinde kritik rol oynadı. 

 
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 31 9 36
2 Fenerbahçe 14 9 5 0 31 13 32
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 15 6 7 2 20 15 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
