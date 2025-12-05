Galatasaray'da Leroy Sane fırtınası!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Rams Park'ta Samsunspor ile karşılaştı.
Aslan, mücadelenin henüz 8. dakikasında Samsunspor karşısında 1-0 öne geçti. Lucas Torreira ile ver-kaç yaparak ceza sahasına giren Leroy Sané, sağ çaprazdan sol ayağıyla vuruşunu yaptı ve top uzak köşeden ağlarla buluştu. Bu golle birlikte Cimbom, Rams Park'ta zorlu maçta öne geçti.
SON 2 MAÇTA 2. GOL
Geçen hafta derbide Fenerbahçe'ye de golünü atan Sané, son 2 maçta 2. golünü kaydetti.
RAMS PARK'TA İLK LİG GOLÜ
Alman yıldız böylelikle Galatasaray formasıyla Süper Lig'deki ilk iç saha golünü attı.
SANE'DEN 30 DAKİKADA 1 GOL, 1 ASİST
Karşılaşmanın 29. dakikasında Galatasaray, Victor Osimhen'in golüyle 2-0 öne geçti. Bu golün asistini Leroy Sane yaptı.
Mario Lemina'nın kendi ceza alanının hemen önünden sağ kanada yerden pasıyla başlayan atakta, Sane hızla ileri çıkıp derinlemesine pasını Osimhen'e bıraktı. Ön direkte savunma arkasına sarkan Osimhen, kaleci Okan Kocuk'tan önce dokunuşunu yaparak sol alt köşeden topu ağlarla buluşturdu.
Böylece Sane, 30 dakikada hem gol hem asistle takımının öne geçmesinde kritik rol oynadı.
