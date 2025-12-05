Marcelo: 'Tarihin en iyisi değilim'

Real Madrid'in eski yıldızı Marcelo, tarihin en iyi sol beki olmadığını söyledi.
"Real Madrid ile 25 kupa kazandınız ve birçok kişi sizi tarihin en iyi sol beki olarak görüyor?" sorusuna cevap veren Brezilyalı eski yıldız, "Böyle şeyler duymaktan hoşlanmıyorum ama insanları anlıyorum. Futbolda tek başınıza oynamazsınız. Önemli olan takımdır. Başarılarımdan bahsedecek olursak, bu başarıların sahibi Real Madrid'dir. Ben Real Madrid oyuncusuydum. Kendimi başkasıyla karşılaştıramam veya kendimi en iyisi olarak göremem." yanıtını verdi.
2007-2022 yılları arasında 15 yıl boyunca kesintisiz Real Madrid forması giyen Marcelo, İspanyol deviyle 25 kupayla tarihi bir başarıya imza atmıştı.
"Real Madrid ile 25 kupa kazandınız ve birçok kişi sizi tarihin en iyi sol beki olarak görüyor?" sorusuna cevap veren Brezilyalı eski yıldız, "Böyle şeyler duymaktan hoşlanmıyorum ama insanları anlıyorum. Futbolda tek başınıza oynamazsınız. Önemli olan takımdır. Başarılarımdan bahsedecek olursak, bu başarıların sahibi Real Madrid'dir. Ben Real Madrid oyuncusuydum. Kendimi başkasıyla karşılaştıramam veya kendimi en iyisi olarak göremem." yanıtını verdi.
2007-2022 yılları arasında 15 yıl boyunca kesintisiz Real Madrid forması giyen Marcelo, İspanyol deviyle 25 kupayla tarihi bir başarıya imza atmıştı.