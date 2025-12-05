05 Aralık
Galatasaray-Samsunspor
20:00
05 Aralık
Mainz 05-Mönchengladbach
22:30
05 Aralık
Real Oviedo-Mallorca
23:00
05 Aralık
Brest-AS Monaco
21:00
05 Aralık
Lille-Marsilya
23:00
05 Aralık
Excelsior-FC Groningen
22:00
05 Aralık
Preussen Muenster-Hannover 96
20:30
05 Aralık
Fortuna Düsseldorf-Schalke 04
20:30
05 Aralık
RAAL La Louviere-FCV Dender EH
22:45
05 Aralık
Benfica-Sporting CP
23:15

Marcelo: "Tarihin en iyisi değilim"

Real Madrid'in eski yıldızı Marcelo, kendisini tarihin en iyi sol beki olarak görmediğini söyledi.

calendar 05 Aralık 2025 13:45
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Marcelo: 'Tarihin en iyisi değilim'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Real Madrid'in eski yıldızı Marcelo, tarihin en iyi sol beki olmadığını söyledi.

"Real Madrid ile 25 kupa kazandınız ve birçok kişi sizi tarihin en iyi sol beki olarak görüyor?" sorusuna cevap veren Brezilyalı eski yıldız, "Böyle şeyler duymaktan hoşlanmıyorum ama insanları anlıyorum. Futbolda tek başınıza oynamazsınız. Önemli olan takımdır. Başarılarımdan bahsedecek olursak, bu başarıların sahibi Real Madrid'dir. Ben Real Madrid oyuncusuydum. Kendimi başkasıyla karşılaştıramam veya kendimi en iyisi olarak göremem." yanıtını verdi.

2007-2022 yılları arasında 15 yıl boyunca kesintisiz Real Madrid forması giyen Marcelo, İspanyol deviyle 25 kupayla tarihi bir başarıya imza atmıştı.


TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 14 10 3 1 29 9 33
2 Fenerbahçe 14 9 5 0 31 13 32
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 14 6 7 1 20 13 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
