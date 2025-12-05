Ordu Yoroz Kent Ormanı'ndaki sarp kayalar dağcıların yeni rotası oldu

Ordu'da geçen yıl turizme açılan Yoroz Kent Ormanı, dağcılık ve kaya tırmanış sporlarına ev sahipliği yapıyor.
Altınordu ilçesine 20 kilometre mesafede, sahilden 900 metre yükseklikte yer alan ve 2006'da "kent ormanı" ilan edilen bölgede, Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Dağcılık Federasyonu İl Temsilciliğinin katkılarıyla hayata geçirilen yeni tırmanış rotaları sporculara benzersiz bir deneyim sunuyor.
Türkiye Dağcılık Federasyonu Ordu İl Temsilcisi Mehmet Şenocak, yıllardır dağcılıkla ilgilendiğini belirterek Yoroz'un bu spor için çok uygun bir bölge olduğunu söyledi. Şenocak, kısa süre önce yeni rotalar oluşturduklarını, bu çalışmalarla birlikte bölgede 9 kaya tırmanış alanı belirlendiğini aktardı.
Şenocak, Ordu ve Giresun'un ortasında bulunan noktadaki rotaları milli dağcı Tunç Fındık'ın oluşturduğu bilgisini vererek, "Buraya ulaşım sıkıntısı yok. Bölgeye gelmek isteyen dağcılar ve doğa tutkunları araçlarıyla birlikte kayaların olduğu bölgeye kadar gelebiliyor. Bölgenin havalimanına olan mesafesi de oldukça yakın." dedi.
Yoroz'a dünyanın dört bir yanından dağcıların geleceğine olan inancının tam olduğunu aktaran Şenocak, "Özellikle kaya tırmanışçıların burayı keşfettikten sonra bırakacaklarını sanmıyorum. Biz burayı tanıttıktan sonra sadece Türkiye'den değil dünyanın farklı ülkelerinden de sporcuların geleceğine inanıyorum." diye konuştu.
Şenocak, Yoroz'daki sarp kayaların çok geniş bir alanda olduğu bilgisini vererek, zamanla buradaki rota sayısını artırmayı planladıklarını vurguladı.
"Amacımız yeni dağcılar ve yeni doğaseverler yetiştirmek"
Yoroz sayesinde yeni sporcuların yetişeceğine işaret eden Şenocak, "Bizim buradaki asıl amacımız yeni dağcılar ve doğaseverler yetiştirmek. İnşallah gençlerimize doğa sevgisini daha çok aşılamak istiyoruz. Burası sayesinde yeni yetenekleri keşfetmeyi amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.
Yaklaşık 14 yıldır dağcılık sporuyla ilgilenen Alper Celal Genç ise kaya tırmanışına üniversitede başladığını belirterek, "Bana çok büyük keyif veren bu adrenalin her zaman peşinden koştum. Yoroz Kent Ormanı bizim için yeni rota oldu. Son zamanlarda tırmanışla alakalı sporcuların sayısı artmakta. Onların kullanabileceği alanlar gittikçe artıyor. Ordu'da bunlardan birisine sahip." dedi.
Türkiye Dağcılık Federasyonu Ordu İl Temsilcisi Mehmet Şenocak, yıllardır dağcılıkla ilgilendiğini belirterek Yoroz'un bu spor için çok uygun bir bölge olduğunu söyledi. Şenocak, kısa süre önce yeni rotalar oluşturduklarını, bu çalışmalarla birlikte bölgede 9 kaya tırmanış alanı belirlendiğini aktardı.
Şenocak, Ordu ve Giresun'un ortasında bulunan noktadaki rotaları milli dağcı Tunç Fındık'ın oluşturduğu bilgisini vererek, "Buraya ulaşım sıkıntısı yok. Bölgeye gelmek isteyen dağcılar ve doğa tutkunları araçlarıyla birlikte kayaların olduğu bölgeye kadar gelebiliyor. Bölgenin havalimanına olan mesafesi de oldukça yakın." dedi.
Yoroz'a dünyanın dört bir yanından dağcıların geleceğine olan inancının tam olduğunu aktaran Şenocak, "Özellikle kaya tırmanışçıların burayı keşfettikten sonra bırakacaklarını sanmıyorum. Biz burayı tanıttıktan sonra sadece Türkiye'den değil dünyanın farklı ülkelerinden de sporcuların geleceğine inanıyorum." diye konuştu.
Şenocak, Yoroz'daki sarp kayaların çok geniş bir alanda olduğu bilgisini vererek, zamanla buradaki rota sayısını artırmayı planladıklarını vurguladı.
"Amacımız yeni dağcılar ve yeni doğaseverler yetiştirmek"
Yoroz sayesinde yeni sporcuların yetişeceğine işaret eden Şenocak, "Bizim buradaki asıl amacımız yeni dağcılar ve doğaseverler yetiştirmek. İnşallah gençlerimize doğa sevgisini daha çok aşılamak istiyoruz. Burası sayesinde yeni yetenekleri keşfetmeyi amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.
Yaklaşık 14 yıldır dağcılık sporuyla ilgilenen Alper Celal Genç ise kaya tırmanışına üniversitede başladığını belirterek, "Bana çok büyük keyif veren bu adrenalin her zaman peşinden koştum. Yoroz Kent Ormanı bizim için yeni rota oldu. Son zamanlarda tırmanışla alakalı sporcuların sayısı artmakta. Onların kullanabileceği alanlar gittikçe artıyor. Ordu'da bunlardan birisine sahip." dedi.