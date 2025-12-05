Fenerbahçe'de RAMS Başakşehir öncesi 3 eksik!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 6 Aralık Cumartesi günü RAMS Başakşehir'le deplasmanda karşılaşacak.



Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak müsabaka 20.00'de başlayacak. Adnan Deniz Kayatepe'nin yöneteceği 90 dakikada Mehmet Kısal ve Hakan Yemişken yardımcı hakem olarak görev yapacak.



Ligde çıktığı 14 maçta 9 galibiyet ve 5 beraberlik yaşayan Fenerbahçe, tek namağlup takım olarak 32 puanla 2. sırada yer alıyor. Son maçında lider Galatasaray'la sahasında 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, 1 puan farkla zirve takibini sürdürüyor.



FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

Fenerbahçe'de, RAMS Başakşehir karşılaşması öncesinde 3 eksik bulunuyor.Galatasaray derbisinde sarı kart görerek cezalı duruma düşen Jayden Oosterwolde, yarınki mücadelede takımını yalnız bırakacak.Oosterwolde gibi cezalı olan bir diğer isim de Mert Hakan Yandaş. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından Galatasaray maçında rakip takım mensuplarına yönelik hakareti nedeniyle 3 maç ceza alan deneyimli futbolcu, ligde ilk yarının kalan haftalarında forma giyemeyecek.Sakatlığı sebebiyle bir süredir takımdan ayrı kalan Çağlar Söyüncü ise bireysel çalışmalarına başladı. Milli futbolcu, RAMS Başakşehir karşısında takımdaki yerini alamayacak.Sebistain Szymanski'nin durumu ise belirsiz. Polonyalı oyuncuyla ilgili son kararı teknik ekip verecek.