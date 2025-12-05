05 Aralık
Galatasaray-Samsunspor
20:00
05 Aralık
Mainz 05-Mönchengladbach
22:30
05 Aralık
Real Oviedo-Mallorca
23:00
05 Aralık
Brest-AS Monaco
21:00
05 Aralık
Lille-Marsilya
23:00
05 Aralık
Excelsior-FC Groningen
22:00
05 Aralık
Preussen Muenster-Hannover 96
20:30
05 Aralık
Fortuna Düsseldorf-Schalke 04
20:30
05 Aralık
RAAL La Louviere-FCV Dender EH
22:45
05 Aralık
Benfica-Sporting CP
23:15

Fenerbahçe'de RAMS Başakşehir öncesi 3 eksik!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 15. haftasında RAMS Başakşehir'e konuk olacak.

calendar 05 Aralık 2025 10:24
Fenerbahçe'de RAMS Başakşehir öncesi 3 eksik!
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 6 Aralık Cumartesi günü RAMS Başakşehir'le deplasmanda karşılaşacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak müsabaka 20.00'de başlayacak. Adnan Deniz Kayatepe'nin yöneteceği 90 dakikada Mehmet Kısal ve Hakan Yemişken yardımcı hakem olarak görev yapacak.

Ligde çıktığı 14 maçta 9 galibiyet ve 5 beraberlik yaşayan Fenerbahçe, tek namağlup takım olarak 32 puanla 2. sırada yer alıyor. Son maçında lider Galatasaray'la sahasında 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, 1 puan farkla zirve takibini sürdürüyor.

FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK 



Fenerbahçe'de, RAMS Başakşehir karşılaşması öncesinde 3 eksik bulunuyor.

Galatasaray derbisinde sarı kart görerek cezalı duruma düşen Jayden Oosterwolde, yarınki mücadelede takımını yalnız bırakacak.

Oosterwolde gibi cezalı olan bir diğer isim de Mert Hakan Yandaş. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından Galatasaray maçında rakip takım mensuplarına yönelik hakareti nedeniyle 3 maç ceza alan deneyimli futbolcu, ligde ilk yarının kalan haftalarında forma giyemeyecek.

Sakatlığı sebebiyle bir süredir takımdan ayrı kalan Çağlar Söyüncü ise bireysel çalışmalarına başladı. Milli futbolcu, RAMS Başakşehir karşısında takımdaki yerini alamayacak.

Sebistain Szymanski'nin durumu ise belirsiz. Polonyalı oyuncuyla ilgili son kararı teknik ekip verecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 14 10 3 1 29 9 33
2 Fenerbahçe 14 9 5 0 31 13 32
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 14 6 7 1 20 13 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
