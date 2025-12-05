05 Aralık
Galatasaray-Samsunspor
20:00
05 Aralık
Mainz 05-Mönchengladbach
22:30
05 Aralık
Real Oviedo-Mallorca
23:00
05 Aralık
Brest-AS Monaco
21:00
05 Aralık
Lille-Marsilya
23:00
05 Aralık
Excelsior-FC Groningen
22:00
05 Aralık
Preussen Muenster-Hannover 96
20:30
05 Aralık
Fortuna Düsseldorf-Schalke 04
20:30
05 Aralık
RAAL La Louviere-FCV Dender EH
22:45
05 Aralık
Benfica-Sporting CP
23:15

Giannis en az 2 hafta parkelerden uzak kalacak

Milwaukee Bucks yıldızı Giannis Antetokounmpo'nun, Detroit Pistons karşısında Çarşamba günü alınan galibiyette yaşadığı sağ baldır gerilmesi nedeniyle en az iki ila dört hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

05 Aralık 2025 12:41
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Giannis en az 2 hafta parkelerden uzak kalacak
Milwaukee Bucks yıldızı Giannis Antetokounmpo'nun, Detroit Pistons karşısında Çarşamba günü alınan galibiyette yaşadığı sağ baldır gerilmesi nedeniyle en az iki ila dört hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

ESPN'den Shams Charania'nın aktardığı bilgilere göre, sakatlık öngörülen takvimden daha ciddi olabilir.

Antetokounmpo, maçın henüz ilk çeyreğinin üçüncü dakikasında savunmaya dönerken kendini yere bırakmış ve oyundan çıkmıştı. Yıldız oyuncu sahayı kendi başına terk etti.


Bu sakatlık, son 10 maçta 2-8'lik bir performans sergileyen ve Doğu Konferansı'nda 10. sıraya kadar gerileyen Bucks için kritik bir döneme denk geliyor.

Giannis'in sakatlığı, Milwaukee ile dokuz kez All-Star seçilen oyuncu arasında süren gelecek planlaması görüşmelerinin gölgesinde yaşandı. Charania'nın haberine göre, önümüzdeki haftalarda bu konuda bir çözüm bekleniyor ve bu durum, 30 yaşındaki yıldızın 5 Şubat takas son tarihinden önce takas edilebilir olup olmayacağını belirleyecek.

Yaz döneminde Giannis'in seçeneklerini araştırdığı ve Ağustos ayında New York Knicks'e gitmeye sıcak baktığı iddia edilmişti. Eski Finaller MVP'sinin Milwaukee'den ayrılması durumunda çok sayıda takımın devreye girmesi bekleniyor.

Antetokounmpo bu sezon 17 maçta 28.9 sayı, %63.9 şut isabeti, 10.1 ribaund ve 6.1 asist ortalamalarıyla oynuyordu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 14 10 3 1 29 9 33
2 Fenerbahçe 14 9 5 0 31 13 32
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 14 6 7 1 20 13 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
