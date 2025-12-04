Galatasaray-Samsunspor maçı için geri sayım devam ediyor. Süper Lig'de 15. hafta açılış maçında Lider Galatasaray sahasında Samsunspor'u konuk edecek. Lig'de en yakın rakibi ile arasında 1 puan fark olan Sarı Kırmızılı takım önümüzdeki hafta içinde oynayacakları Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı maç öncesinde Samsunspor'u konuk edecek. Mücadele öncesinde sakat ve cezalı oyuncuların durumu ve maçın yayınlanacağı kanal futbolseverler tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Peki Galatasaray-Samsunspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Galatasaray-Samsunspor maçı 5 Aralık Cuma saat 20:00'de başlayacak. Mücadele beIN SPORTS 1 HD ekranında yayınlanacak.

Galatasaray ile Samsunspor ligde 65. kez karşılaşacak

Sarı-kırmızılıların Süper Lig'deki 64 maçta galibiyet sayısında Samsunspor'a 43'e 7 üstünlüğü bulunuyor

Galatasaray ile Samsunspor, yarın yapacakları maçla Süper Lig'de 65. kez karşı karşıya gelecek.

Galatasaray, 1969-70 sezonunda futbolda en üst kademe Türkiye 1. Futbol Ligi'ne ilk kez yükselen Samsunspor ile şimdiye kadarki 64 karşılaşmasının 43'ünden galibiyetle ayrıldı. Karadeniz temsilcisinin üstünlüğüyle 7 müsabaka sona erdi. Rakiplerin 14 maçı beraberlikle sonuçlandı.

Sarı-kırmızılılar, 64 maçta 138 gol atarken Samsun ekibi, 48 golle karşılık verebildi.