Haber Tarihi: 04 Aralık 2025 13:11 - Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2025 13:11

Galatasaray-Samsunspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Süper Lig'de 15. hafta açılış maçında Lider Galatasaray, lig'in başarılı ekibi Samsunspor'u konuk edecek. Mücadele öncesinde maçın oynanacağı kanal ve takımların son durumuna ilişkin bilgiler araştırma konusu olmaya devam ediyor. Peki Galatasaray-Samsunspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Galatasaray-Samsunspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Abone Ol
Galatasaray-Samsunspor maçı için geri sayım devam ediyor. Süper Lig'de 15. hafta açılış maçında Lider Galatasaray sahasında Samsunspor'u konuk edecek. Lig'de en yakın rakibi ile arasında 1 puan fark olan Sarı Kırmızılı takım önümüzdeki hafta içinde oynayacakları Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı maç öncesinde Samsunspor'u konuk edecek. Mücadele öncesinde sakat ve cezalı oyuncuların durumu ve maçın yayınlanacağı kanal futbolseverler tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Peki Galatasaray-Samsunspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
GALATASARAY-SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Galatasaray-Samsunspor maçı 5 Aralık Cuma saat 20:00'de başlayacak. Mücadele beIN SPORTS 1 HD ekranında yayınlanacak.

Galatasaray ile Samsunspor ligde 65. kez karşılaşacak

Sarı-kırmızılıların Süper Lig'deki 64 maçta galibiyet sayısında Samsunspor'a 43'e 7 üstünlüğü bulunuyor

Galatasaray ile Samsunspor, yarın yapacakları maçla Süper Lig'de 65. kez karşı karşıya gelecek.

Galatasaray, 1969-70 sezonunda futbolda en üst kademe Türkiye 1. Futbol Ligi'ne ilk kez yükselen Samsunspor ile şimdiye kadarki 64 karşılaşmasının 43'ünden galibiyetle ayrıldı. Karadeniz temsilcisinin üstünlüğüyle 7 müsabaka sona erdi. Rakiplerin 14 maçı beraberlikle sonuçlandı.

Sarı-kırmızılılar, 64 maçta 138 gol atarken Samsun ekibi, 48 golle karşılık verebildi.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Filipe Luis, bir yılda beş kupa kazandı! Dünya Futbolu Filipe Luis, bir yılda beş kupa kazandı!
Antalyaspor'dan Cenk Tosun açıklaması! Fenerbahçe Antalyaspor'dan Cenk Tosun açıklaması!
TFF açıkladı: Final Trabzon'da! Futbol TFF açıkladı: Final Trabzon'da!
Göztepe'ye kupada büyük şok! Göztepe Göztepe'ye kupada büyük şok!
Bodrum, kupada yoluna devam ediyor Spor Toto 1. Lig Bodrum, kupada yoluna devam ediyor
Altay, iç sahada ilk galibiyeti arıyor! TFF 3. Lig Altay, iç sahada ilk galibiyeti arıyor!
Galatasaray-Samsunspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Gündem Galatasaray-Samsunspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Karşıyaka, Tahkim Kurulu'nu bekliyor TFF 3. Lig Karşıyaka, Tahkim Kurulu'nu bekliyor
1. Lig'de haftanın hakemleri açıklandı Spor Toto 1. Lig 1. Lig'de haftanın hakemleri açıklandı
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Galatasaray'da Osimhen ve Lemina bekleyişi!
2
Fenerbahçe'den Betis'in teklifine ret!
3
Galatasaray'dan Jhon Duran'ın gol sevinciyle ilgili suç ihbarı
4
Fenerbahçe'ye öneri: Darwin Nunez
5
Tedesco: "Bana sağ kanat lazım"
6
Rafa Silva'da mutlu son!
7
Fatih Tekke: "Forma giyen herkes bunu bilecek!"

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.