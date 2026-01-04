Altay taraftarları kurtuluş için yürüdü

İzmir'in 112 yaşına girmeye hazırlanan köklü kulübü Altay'ın taraftarları, tarihinin en zor günlerini yaşayan siyah-beyazlılara kentin ve camia büyüklerinin sahip çıkması için, 'Kurtuluş Yürüyüşü' gerçekleştirdi.Kulüpten alacaklı 4 eski yabancı oyuncuyla 15 Ocak'a kadar anlaşamazsa FIFA'dan 18 puan silme ve küme düşürülme cezası alma tehlikesi bulunan Altay'ın taraftarları,sloganları attı.Altaylılar, kulübün unutulmaz başkanları Esin Özgener, Rıdvan Burteçin, Mazhar Zorlu, Erdoğan Tözge, Mahmut Özgener, Nafiz Zorlu ve Mustafa Denizli gibi sembol isimlerin yer aldığı pankartlarla birlikte Alsancak'taki Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde kortej yürüyüşü gerçekleştirdi. Yürüyüşe başkan Sinan Kanlı, eski başkanlardan Süleyman Özkaral ve Ayhan Dündar da katıldı. "Altay'ın çocuğu Mahmut Özgener" sloganları atarak Türkiye Futbol Federasyonu ve kulübün eski başkanlarından olan İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener'e destek çağrısı yapan taraftarlar okunan metnin ardından organizasyonu tamamladı.Altay taraftarları okudukları yazılı metinde şu ifadelere yer verdi:Taraftar yürüyüşüne katılan Altay Başkanı Sinan Kanlı da açıklama yaptı. Kanlı,ifadelerini kullandı.