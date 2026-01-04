Beşiktaş'ta transfer döneminde yoğun bir trafik yaşanıyor. Siyah beyazlılar ilk olarak sol bek transferini bitirecek.
Siyah beyazlılarda Young Boys forması giyen Jaouen Hadjam'ın sakatlık durumunun ortaya çıkması üzerine Lucas Piton ismi öne çıkmış durumda.
TRANSFERDE SON AŞAMA
Vasco de Gama'nın 25 yaşındaki sol bekinin transferinde son noktaya gelindi. Anlaşmanın 7 milyon avro civarında tamamlanması bekleniyor. Herhangi bir aksilik çıkmaması halinde Sergen Yalçın'ın çok istediği başarılı oyuncu Antalya'daki kampa yetişecek.
PERFORMANSI
Özellikle hücuma verdiği katkıyla öne çıkan başarılı oyuncu bu sezon 55 maçta forma giydi ve 1 gol, 11 asistlik performans sergiledi.
Beşiktaş'ta sol bek transferi için geri sayım: Lucas Piton
Beşiktaş, sol bek transferinde sona gelirken Vasco de Gama forması giyen Lucas Piton için anlaşmayı tamamlamaya çok yakın.
