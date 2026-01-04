Beşiktaş'ta sol bek transferi için geri sayım: Lucas Piton

Beşiktaş'ta transfer döneminde yoğun bir trafik yaşanıyor. Siyah beyazlılar ilk olarak sol bek transferini bitirecek.



Siyah beyazlılarda Young Boys forması giyen Jaouen Hadjam'ın sakatlık durumunun ortaya çıkması üzerine Lucas Piton ismi öne çıkmış durumda.



TRANSFERDE SON AŞAMA





Vasco de Gama'nın 25 yaşındaki sol bekinin transferinde son noktaya gelindi. Anlaşmanın 7 milyon avro civarında tamamlanması bekleniyor. Herhangi bir aksilik çıkmaması halinde Sergen Yalçın'ın çok istediği başarılı oyuncu Antalya'daki kampa yetişecek.



PERFORMANSI



Özellikle hücuma verdiği katkıyla öne çıkan başarılı oyuncu bu sezon 55 maçta forma giydi ve 1 gol, 11 asistlik performans sergiledi.



