Anthony Dennis için Göztepe'ye Almanya'dan teklif

Göztepe'de forma giyen Anthony Dennis'in geleceği gündemdeki yerini koruyor. Genç yıldızın Almanya'dan talipleri olduğu öne sürüldü.



DHA'nın haberine göre, Bundesliga temsilcisi Eintracht Frankfurt, Anthony Dennis için resmi bir teklif yaptı. Alman ekibinin Göztepe'ye 5 milyon euro değerinde bir transfer teklifi sunduğu kaydedildi.



21 yaşındaki Nijeryalı orta saha oyuncusu, bu sezon sarı-kırmızılı formayla 16 maçta sahaya çıktı ve 3 gol kaydetti.



Anthony Dennis'in Göztepe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'ye kadar devam ediyor. Güncel piyasa değeri ise 5 milyon euro olarak gösteriliyor.







