03 Ocak
Aston Villa-N. Forest
3-1
03 Ocak
Juventus-Lecce
1-1
03 Ocak
Benfica-Estoril
3-1
03 Ocak
Mali-Tunus
0-071'
03 Ocak
Senegal-Sudan
3-1
03 Ocak
Lille-Rennes
0-027'
03 Ocak
Nice-Strasbourg
1-1
03 Ocak
AS Monaco-Lyon
1-3
03 Ocak
Atalanta-Roma
1-045'
03 Ocak
Sassuolo-Parma
1-1
03 Ocak
Wolves-West Ham United
3-0
03 Ocak
Genoa-Pisa
1-1
03 Ocak
Como-Udinese
1-0
03 Ocak
Espanyol-Barcelona
0-031'
03 Ocak
Elche-Villarreal
1-3
03 Ocak
Osasuna-Athletic Bilbao
1-1
03 Ocak
Celta Vigo-Valencia
4-1
03 Ocak
Bournemouth-Arsenal
2-3
03 Ocak
Brighton-Burnley
2-0
03 Ocak
Celtic-Rangers
1-3

Anthony Dennis için Göztepe'ye Almanya'dan teklif

Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt, Göztepe'nin genç oyuncusu Anthony Dennis için 5 milyon euro teklif etti.

03 Ocak 2026 22:01
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Göztepe'de forma giyen Anthony Dennis'in geleceği gündemdeki yerini koruyor. Genç yıldızın Almanya'dan talipleri olduğu öne sürüldü.

DHA'nın haberine göre, Bundesliga temsilcisi Eintracht Frankfurt, Anthony Dennis için resmi bir teklif yaptı. Alman ekibinin Göztepe'ye 5 milyon euro değerinde bir transfer teklifi sunduğu kaydedildi.

21 yaşındaki Nijeryalı orta saha oyuncusu, bu sezon sarı-kırmızılı formayla 16 maçta sahaya çıktı ve 3 gol kaydetti.

Anthony Dennis'in Göztepe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'ye kadar devam ediyor. Güncel piyasa değeri ise 5 milyon euro olarak gösteriliyor.

 

