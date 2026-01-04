Sörloth gemileri yaktı! Fenerbahçe'ye transferi bu görüşmeye kaldı

Ara transfer döneminde santrfor takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe'nin gündemindeki bir numaralı isim, Atletico Madrid forması giyen Alexander Sörloth.



Sarı-lacivertli yönetimin Norveçli golcünün transferinde önemli bir aşamaya geldiği iddia edildi.



FENERBAHÇE'Yİ İSTİYOR



Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre, İspanyol kulübüyle 2028'e kadar sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki hücum oyuncusu, Fenerbahçe'de oynamak istediğini Atletico Madrid yönetimine iletti.

Haberde, hafta içinde iki kulüp yetkililerinin son bir görüşme yapacağı, LaLiga temsilcisinin Sörloth'un bonservis bedelini 30 milyon euro seviyesine indirmesi halinde transferin gerçekleşebileceği ifade edildi.