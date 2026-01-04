Trabzonspor'un sol beki Belçika'dan: Flavio Nazinho!

04 Ocak
Leeds United-M. United
15:30
04 Ocak
Sheffield United-Oxford United
0-0ERT
04 Ocak
Güney Afrika-Kamerun
22:00
04 Ocak
Rio Ave-Casa Pia AC
18:30
04 Ocak
Santa Clara-FC Porto
21:00
04 Ocak
Alverca-Famalicao
23:30
04 Ocak
Birmingham City-Coventry City
15:00
04 Ocak
QPR-Sheffield Wednesday
15:00
04 Ocak
Blackburn Rovers-Charlton Athletic
18:00
04 Ocak
PSG-Paris FC
22:45
04 Ocak
Bristol City-Preston North End
18:00
04 Ocak
Derby County-Wrexham
18:00
04 Ocak
Hull City-Watford
18:00
04 Ocak
Middlesbrough-Southampton
18:00
04 Ocak
Millwall-Swansea City
18:00
04 Ocak
Norwich City-Stoke City
18:00
04 Ocak
Fas-Tanzanya
19:00
04 Ocak
Lorient-Metz
19:15
04 Ocak
Everton-Brentford
18:00
04 Ocak
Alaves-Real Oviedo
20:30
04 Ocak
Fulham-Liverpool
18:00
04 Ocak
Newcastle-C.Palace
18:00
04 Ocak
Tottenham-Sunderland
18:00
04 Ocak
M.City-Chelsea
20:30
04 Ocak
Sevilla-Levante
16:00
04 Ocak
Real Madrid-Real Betis
18:15
04 Ocak
Mallorca-Girona
20:30
04 Ocak
Le Havre-Angers
19:15
04 Ocak
Real Sociedad-Atletico Madrid
23:00
04 Ocak
Lazio-SSC Napoli
14:30
04 Ocak
Fiorentina-Cremonese
17:00
04 Ocak
Verona-Torino
20:00
04 Ocak
Inter-Bologna
22:45
04 Ocak
Marsilya-Nantes
17:00
04 Ocak
Brest-Auxerre
19:15
04 Ocak
Portsmouth-Ipswich Town
18:00

Trabzonspor, Belçika Pro Lig ekiplerinden Cercle Brugge'de forma giyen 22 yaşındaki Portekizli sol bek Flavio Nazinho için nabız yokladı.

calendar 04 Ocak 2026 13:11
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Trabzonspor, sol bek için sürpriz bir ismi gündemine aldı.

Bordo-mavililerin, Belçika temsilcisi Cercle Brugge'de forma giyen Nazinho için nabız yokladığı öğrenildi.

AUGUSTO VE OLAIGBE'NİN ESKİ TAKIM ARKADAŞI

Dikkat çeken detay ise sezon başında kadroya katılan Augusto ve Olaigbe ile olan eski takım arkadaşlığı oldu.

22 yaşındaki Portekizli oyuncu, sol bek ve kanat bek pozisyonlarında görev alabilmesiyle teknik heyetin dikkatini çekiyor. Hem savunma disiplini hem de hücuma verdiği katkıyla öne çıkan Nazinho, modern bek profiline uygun özellikler taşıyor. Bu sezon Cercle Brugge formasıyla 14 resmi karşılaşmaya çıkan genç futbolcu, 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

4 MİLYON EURO DEĞERİ VAR

Nazinho'nun Belçika ekibiyle olan sözleşmesi 2028 sezonu sonuna kadar devam ediyor. Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösterilen Portekizli futbolcu, kulübünün en değerli oyuncuları arasında yer alıyor. Trabzonspor'un, şartları zorlamak adına resmi temaslara hazırlanabileceği konuşuluyor.


SEZON PERFORMANSI

Cercle Brugge formasıyla 16 maça çıkan genç futbolcu 1 gol atarken 3 de asist yaptı.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
