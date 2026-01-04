Fenerbahçe'den Lucas Beraldo hamlesi: Asensio - Skriniar faktörü

Şampiyonluk parolasıyla yoluna devam eden Fenerbahçe, ara transfer döneminde vites yükseltti. Hem Süper Lig hem de UEFA Avrupa Ligi hedeflerini birlikte düşünen Sarı-Lacivertliler'de teknik direktör Domenico Tedesco, yönetime sunduğu raporda savunma hattına net bir takviye talep etti.



Savunmanın merkezinde Milan Skriniar'ın yanına güçlü bir partner arayan Fenerbahçe, rotasını Fransa'ya çevirdi. Yönetim, Jayden Oosterwolde'nin stoperdeki performansını yeterli bulmayınca doğrudan bu bölgeye transfer yapma kararı aldı. Scout ekibinin raporları ve Tedesco'nun onayıyla Paris Saint-Germain forması giyen Lucas Beraldo listeye eklendi.



SKRINIAR VE ASENSIO DEVREYE GİRECEK

Sarı-Lacivertli yönetimde transfer operasyonunu yürüten Ertan Torunoğulları'nın, önümüzdeki hafta PSG yetkilileriyle masaya oturması bekleniyor. Daha önce Skriniar ve Marco Asensio transferlerinde kurulan olumlu ilişkilerin, Beraldo dosyasında da avantaj sağlaması hedefleniyor.PSG Teknik Direktörü Luis Enrique döneminde rotasyonda kalan 22 yaşındaki Brezilyalı savunmacının, Dünya Kupası hedefi doğrultusunda düzenli forma giyebileceği bir takıma sıcak baktığı ifade ediliyor. Fenerbahçe'nin, Fransız kulübüne satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunmaya hazırlandığı öğrenildi.Beraldo transferinin gerçekleşmesi halinde Oosterwolde ile yolların ayrılması da gündeme gelebilir. Hollandalı oyuncunun menajerinin Roma ile temas halinde olduğu belirtilirken, bu sürecin kısa süre içinde netlik kazanması bekleniyor.Genç savunmacı Beraldo, bu sezon PSG formasıyla 10 maçta görev aldı ve 1 gol kaydetti.