07 Ocak
Bournemouth-Tottenham
3-2
07 Ocak
Brentford-Sunderland
3-0
07 Ocak
M.City-Brighton
1-1
07 Ocak
Fulham-Chelsea
2-1
07 Ocak
Everton-Wolves
1-1
07 Ocak
C.Palace-Aston Villa
0-0
07 Ocak
Newcastle-Leeds United
4-3
07 Ocak
Burnley-M. United
2-2
07 Ocak
Barcelona-Athletic Bilbao
5-0
07 Ocak
Bologna-Atalanta
0-2
07 Ocak
SSC Napoli-Verona
2-2
07 Ocak
Lazio-Fiorentina
2-2
07 Ocak
Torino-Udinese
1-2
07 Ocak
Parma -Inter
0-2
07 Ocak
Benfica-Braga
1-3

Beşiktaş'ta veda durdu: Felix Uduokhai

Beşiktaş, Gabriel Paulista'nın ani ayrılığının ardından savunmaya takviye yapmadan Felix Uduokhai'nin ayrılığına onay vermeyecek.

calendar 08 Ocak 2026 08:30
Haber: Sporx.com
Beşiktaş'ta yolların ayrılmasının beklendiği Felix Uduokhai ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Siyah-beyazlılarda Brezilyalı stoper Gabriel Paulista'nın ani ayrılığı Uduokhai'nin de geleceğini etkiledi.

Beşiktaş, Fransa ve Almanya'dan teklifler gelen Uduokhai için ayrılığa onay vermeye hazırlanıyordu ancak Paulista'nın vedası sonrası Uduokhai için de beklemeye geçildi.

Siyah-beyazlılar, savunmaya takviyeler gerçekleştirmeden Uduokhai'nin ayrılığına onay vermeyi düşünmüyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
