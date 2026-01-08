Beşiktaş'ta veda durdu: Felix Uduokhai

Beşiktaş'ta yolların ayrılmasının beklendiği Felix Uduokhai ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Siyah-beyazlılarda Brezilyalı stoper Gabriel Paulista'nın ani ayrılığı Uduokhai'nin de geleceğini etkiledi.
Beşiktaş, Fransa ve Almanya'dan teklifler gelen Uduokhai için ayrılığa onay vermeye hazırlanıyordu ancak Paulista'nın vedası sonrası Uduokhai için de beklemeye geçildi.
Siyah-beyazlılar, savunmaya takviyeler gerçekleştirmeden Uduokhai'nin ayrılığına onay vermeyi düşünmüyor.
