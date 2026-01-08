07 Ocak
Bournemouth-Tottenham
3-2
07 Ocak
Brentford-Sunderland
3-0
07 Ocak
M.City-Brighton
1-1
07 Ocak
Fulham-Chelsea
2-1
07 Ocak
Everton-Wolves
1-1
07 Ocak
C.Palace-Aston Villa
0-0
07 Ocak
Newcastle-Leeds United
4-3
07 Ocak
Burnley-M. United
2-2
07 Ocak
Barcelona-Athletic Bilbao
5-0
07 Ocak
Bologna-Atalanta
0-2
07 Ocak
SSC Napoli-Verona
2-2
07 Ocak
Lazio-Fiorentina
2-2
07 Ocak
Torino-Udinese
1-2
07 Ocak
Parma -Inter
0-2
07 Ocak
Benfica-Braga
1-3

Okan Buruk'tan Fenerbahçe'ye özel hazırlık!

Finallere farklı hazırlanan Okan Buruk, Fenerbahçe'ye çalışıyor. Galatasaray'ın hocası, Trabzonspor'a karşı yedek başlattığı Lemina ve Torreira ile merkezi sağlama alıp 10 numarada da İlkay'ın yerine Yunus'u düşünüyor.

calendar 08 Ocak 2026 08:32
Haber: Türkiye, Fotoğraf: AA
Okan Buruk'tan Fenerbahçe'ye özel hazırlık!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Eksiklere rağmen Trabzonspor'a karşı rahat bir galibiyet alan ve Süper Kupa'da finale kalan Galatasaray, Fenerbahçe mesaisinde.

Özellikle de final gibi kupalı sınavlara farklı hazırlanan ve daha bir motive olan teknik direktör Okan Buruk, akıl oyunlarına başladı… Buruk'un F.Bahçe'ye karşı zafer planında merkezi güçlü tutma düşüncesi var.

Yarı finaldeki Trabzonspor'a karşı yedek bırakılan Lucas Torreira ve Mario Lemina birlikte oynayacak.


SARA DA YEDEK

Cumartesi günkü finale kadar takımla üç antrenmana çıkacak olan iki tecrübeli oyuncunun derbide her anlamda hazır olması bekleniyor.

Okan Buruk'un bir diğer özel çalışması ise 10 numara konusunda. ..

Sarı kırmızılıların teknik patronunun, Sara ile birlikte İlkay Gündoğan'ı da hamle oyuncusu olarak planladığı ve forvet arkasında Yunus Akgün'ü düşündüğü öğrenildi. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.