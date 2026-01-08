Okan Buruk'tan Fenerbahçe'ye özel hazırlık!

Eksiklere rağmen Trabzonspor'a karşı rahat bir galibiyet alan ve Süper Kupa'da finale kalan Galatasaray, Fenerbahçe mesaisinde.
Özellikle de final gibi kupalı sınavlara farklı hazırlanan ve daha bir motive olan teknik direktör Okan Buruk, akıl oyunlarına başladı… Buruk'un F.Bahçe'ye karşı zafer planında merkezi güçlü tutma düşüncesi var.
Yarı finaldeki Trabzonspor'a karşı yedek bırakılan Lucas Torreira ve Mario Lemina birlikte oynayacak.
SARA DA YEDEK
Cumartesi günkü finale kadar takımla üç antrenmana çıkacak olan iki tecrübeli oyuncunun derbide her anlamda hazır olması bekleniyor.
Okan Buruk'un bir diğer özel çalışması ise 10 numara konusunda. ..
Sarı kırmızılıların teknik patronunun, Sara ile birlikte İlkay Gündoğan'ı da hamle oyuncusu olarak planladığı ve forvet arkasında Yunus Akgün'ü düşündüğü öğrenildi.
