04 Ocak
Leeds United-M. United
15:30
04 Ocak
Sheffield United-Oxford United
0-0ERT
04 Ocak
Güney Afrika-Kamerun
22:00
04 Ocak
Rio Ave-Casa Pia AC
18:30
04 Ocak
Santa Clara-FC Porto
21:00
04 Ocak
Alverca-Famalicao
23:30
04 Ocak
Birmingham City-Coventry City
15:00
04 Ocak
QPR-Sheffield Wednesday
15:00
04 Ocak
Blackburn Rovers-Charlton Athletic
18:00
04 Ocak
PSG-Paris FC
22:45
04 Ocak
Bristol City-Preston North End
18:00
04 Ocak
Derby County-Wrexham
18:00
04 Ocak
Hull City-Watford
18:00
04 Ocak
Middlesbrough-Southampton
18:00
04 Ocak
Millwall-Swansea City
18:00
04 Ocak
Norwich City-Stoke City
18:00
04 Ocak
Fas-Tanzanya
19:00
04 Ocak
Lorient-Metz
19:15
04 Ocak
Everton-Brentford
18:00
04 Ocak
Alaves-Real Oviedo
20:30
04 Ocak
Fulham-Liverpool
18:00
04 Ocak
Newcastle-C.Palace
18:00
04 Ocak
Tottenham-Sunderland
18:00
04 Ocak
M.City-Chelsea
20:30
04 Ocak
Sevilla-Levante
16:00
04 Ocak
Real Madrid-Real Betis
18:15
04 Ocak
Mallorca-Girona
20:30
04 Ocak
Le Havre-Angers
19:15
04 Ocak
Real Sociedad-Atletico Madrid
23:00
04 Ocak
Lazio-SSC Napoli
14:30
04 Ocak
Fiorentina-Cremonese
17:00
04 Ocak
Verona-Torino
20:00
04 Ocak
Inter-Bologna
22:45
04 Ocak
Marsilya-Nantes
17:00
04 Ocak
Brest-Auxerre
19:15
04 Ocak
Portsmouth-Ipswich Town
18:00

Trabzonspor'da rota Aral Şimşir

Trabzonspor, Danimarka ekiplerinden Midtjylland forması giyen Aral Şimşir için 6+2 milyon euro önerdi.

calendar 04 Ocak 2026 13:15 | Son Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2026 13:20
Haber: Sabah, Fotoğraf: X.com
Trabzonspor'da rota Aral Şimşir
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Transfer listesinde birçok futbolcu bulunan Trabzonspor, sürpriz bir isme daha gitti.

Bordo-mavililer, Danimarka'nın Midtjylland takımında forma giyen sol kanat oyuncusu Aral Şimşir için kulübüyle görüşmelere başladı.

Bu sezon harika bir performans ortaya koyan ve çıktığı 32 maçta 7 gol 15 asistlik inanılmaz bir katkı sağlayan 23 yaşındaki futbolcu, A Milli Takım'dan da davet aldı. Trabzonspor yabancı kontenjanını doldurmadan sol kanat ihtiyacını nokta atışı bir takviye ile doldurmak için gittiği Şimşir ile bir görüşme gerçekleştirdi.


32 MAÇTA 22 GOLE DİREKT ETKİ

Midtjylland'a da kulüp tarihinin en yüksek bonservis bedellerinden biri olan 6+2 milyon bonus şeklinde 8 milyon euro'luk teklif yaptı. Trabzonspor'da hem scout hem de teknik ekibin çok beğendiği genç oyuncunun transferi için tüm şartlar zorlanıyor.

Danimarka ekibinin formasıyla sezona damga vuran 23 yaşındaki milli yıldız, 32 maçta yaptığı 22 gollük skor katkısıyla Avrupa transfer piyasasının en gözde isimlerinden biri haline geldi. Danimarka Süper Lig'inde bu sezon sergilediği performansla, 'Yılın Oyuncusu' adayları arasında gösterilen Aral Şimşir, özellikle sol kanattan içe kat ederek yarattığı tehlikelerle tanınıyor.

GELEN TEKLİFLERİ YETERLİ BULMADI

15 asistlik dev performansıyla ligin yaratıcılık istatistiklerini alt üst eden genç yetenek, sadece Türkiye'deki dev kulüplerin değil, Bundesliga ve Serie A ekiplerinin de radarına girmiş durumda. Teknik kapasitesi ve oyun zekası özelliklerini kanada taşıyan Aral için birçok kulüp girişimlerde bulunuyor.

Ancak Danimarka kulübü ise Trabzonspor da dahil şu ana kadar gelen teklifleri yeterli bulmadı. Ocak ayı itibarıyla alt baldırından sakatlığı bulunan milli oyuncunun, kısa süre içerisinde sahalara dönmesi bekleniyor.

3 BÖLGEDE OYNAYABİLİYOR

Şimşir, Midtjylland'da sol kanat, forvet, sağ kanat pozisyonlarında görev yapıyor ve kulübüyle sözleşmesi 30 Haziran 2029'a kadar devam ediyor. 1.75 boyundaki futbolcu, Danimarka doğumlu olmasına rağmen Türk asıllı.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.