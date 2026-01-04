Lazio'dan Fenerbahçe'ye resmi transfer yanıtı: Matteo Guendouzi

Fenerbahçe, devre arasındaki ilk hamlesini Anthony Musaba ile yaparken, orta saha transferinde adı ön plana çıkan Matteo Guendouzi için sürece resmi bir netlik geldi.



Sarı-lacivertlilerin, Lazio forması giyen 26 yaşındaki orta saha oyuncusunu kadrosuna katmaya yakın olduğu iddia edilmiş, İtalyan basınında yer alan haberlerde Fenerbahçe'nin Guendouzi'ye sezonluk 4 milyon euro maaş ve 5 yıllık sözleşme teklif ettiği öne sürülmüştü. Haberde, Fransız futbolcunun Lazio'daki mevcut maaşının 2.5 milyon euro olduğu belirtilmişti.



Ayrıca La Gazzetta dello Sport, Guendouzi'nin Napoli karşılaşmasında Lazio formasıyla son maçına çıkma ihtimalinin yüksek olduğunu yazmıştı.

Bu iddiaların ardından Lazio cephesinden resmi bir açıklama geldi. Kulübün sportif direktörü Angelo Fabiani, Guendouzi'nin durumu hakkında şu ifadeleri kullandı:Kariyeri boyunca 372 maça çıkan Matteo Guendouzi, bu mücadelelerde 19 gol ve 38 asist kaydetti.