Haber Tarihi: 04 Aralık 2025 16:30 - Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2025 16:30

2025 ALES/3 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

163 bin 999 adayın başvuru yaptığı ALES/3 sınavı, 23 Kasım'da gerçekleşti. 81 ilde yapılan merkezi sınavda binlerce kişi akademik kariyer için yarıştı. Şimdi ise adaylar sınav sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Peki ALES/3 sonuçları açıklandı mı? İşte 2025 ALES/3 sınavına dair tüm ayrıntılar

ALES/3, 100 binden fazla kişinin katılımıyla 23 Kasım'da tamamlandı. Yüksek lisans ve doktora yapmak isteyen adaylar 150 dakika boyunca ter döktü. Şimdi ise gözler ÖSYM'den gelecek sınav sonuçlarına döndü. Peki, 2025 ALES/3 sonuçları ne zaman açıklanacak, ÖSYM tarih verdi mi? İşte ALES sınavına dair tüm ayrıntılar
2025 ALES/3 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

23 Kasım 2025 tarihinde gerçekleşen ALES/3 sınavı sonuçları 12 Aralık 2025 tarihinde açıklanacak. Adaylar ÖSYM'nin sınav sonucu sorgulama ekranından sınav sonuçlarına erişebilecek.

ALES/3 SINAV SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

Adaylar, ÖSYM'nin sınav sonucu sorgulama ekranından T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi ile girişi yaparak sonuçlara ulaşabilir.
 
