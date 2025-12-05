05 Aralık
Zeki Yavru: "Galatasaraylılar bile penaltıyı görmüştür"

Samsunspor kaptanı Zeki Yavru, Galatasaray maçının ardından konuştu.

calendar 05 Aralık 2025 22:27 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2025 22:33
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Zeki Yavru: 'Galatasaraylılar bile penaltıyı görmüştür'
Samsunspor'un kaptanı Zeki Yavru Galatasaray'a 3-2 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

Tecrübeli sağ bek, açıklamalarında hakemi eleştirdi.

Zeki Yavru,"Son dakikadaki pozisyon bu gece sabaha kadar konuşulur. Hakem gördü gibi tereddüt etti. Doğal konumda dedi ama izledik, alakası yok. Lütfen! Genç hakem ama son dakika, alın terimize yazık. Son dakika penaltıyı verse puan alıp döneceğiz. Çok üzücü. Türk futbol kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Galatasaraylılar bile görmüştür penaltı olduğunu ama VAR'daki hakem göremedi. Canları sağ olsun diyelim ne diyelim." şeklinde konuştu.

 
  
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Fenerbahçe 14 9 5 0 31 13 32
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
