Beşiktaş'tan teklif hazırlığı: El Karouani!

Beşiktaş, sol beke Jurasek ve Rıdvan takviyeleriyle sezona başlamıştı. Ancak siyahbeyazlılar, bu iki futbolcudan istediği verimi bir türlü alamadı.
Yönetim, Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda sol bek transferi için düğmeye bastı. Kartal'ın liste başı ismi Souffian El Karouani. Genel koordinatör Serkan Reçber, Faslı futbolcu için Utrecht'in kapısını çalmaya hazırlanıyor. 25 yaşındaki oyuncunun, Hollanda ekibiyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.
3 MİLYON EURO
Taraflar arasında yapılan yeni kontrat görüşmelerinden olumlu bir sonuç çıkmadı. Beşiktaş, bu durumu fırsata çevirmek istiyor. Siyah-beyazlılar, güncel piyasa değeri 15 milyon euro olan yıldız oyuncu için 3 milyon euro civarı teklif sunacak.
Utrecht yönetiminin, futbolcunun sezon sonunda bedelsiz ayrılacağını göz önünde bulundurup bu rakama evet demesi bekleniyor. Bu sezon lig ve Avrupa'da 24 maça çıkan Faslı futbolcu, 3 kez rakip ağları sarsarken yaptığı 13 asistle dikkat çekmişti.
