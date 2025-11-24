Haber Tarihi: 24 Kasım 2025 16:06 - Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2025 16:06

2025 Kara Cuma (Black Friday) İndirimleri Ne Zaman Başlıyor?

Alışveriş tutkunlarının tüm yıl heyecanla beklediği Kara Cuma (Black Friday) dönemi geldi çattı! Teknolojiden giyime, kozmetikten ev eşyalarına kadar binlerce üründe dev indirimlerin yapılacağı bu dönemde, tüketiciler en doğru zamanı kolluyor. Peki, 2025 Kara Cuma indirimleri ne zaman başlıyor?, Efsane Cuma hangi güne denk geliyor? ve indirimler ne kadar sürecek? İşte cüzdanları hazırlamanız gereken o tarihler.

Dünya genelinde her yıl Kasım ayının dördüncü Cuma günü kutlanan Black Friday, bu yıl 28 Kasım 2025 Cuma gününe denk geliyor. Ancak markalar rekabet nedeniyle indirimleri sadece bu günle sınırlı tutmuyor.

🛍️ İndirimler Ne Zaman Başlıyor?
Türkiye'de ve dünyada pek çok marka, "Kasım İndirimleri", "Efsane Cuma", "Şahane Cuma" veya "Süper Cuma" adları altında kampanyalarını çoktan başlattı.

Erken Erişim: Çoğu e-ticaret sitesi ve mağaza, 24 Kasım Pazartesi (Bugün) itibarıyla "Black Friday Haftası" indirimlerini başlattı.

Büyük Gün: Asıl büyük indirimlerin ve stokların en hızlı tükendiği gün 28 Kasım Cuma günü olacak.

Siber Pazartesi (Cyber Monday): İndirimler hafta sonu devam edecek ve 1 Aralık Pazartesi günü gerçekleşecek "Siber Pazartesi" ile teknoloji ürünlerinde final yapacak.

🏷️ Hangi Markalar İndirim Yapıyor?
Türkiye'de Trendyol, Hepsiburada, Amazon Türkiye, Zara, MediaMarkt ve Teknosa gibi dev platformlar, Kasım ayının başından beri kademeli indirimler sunsa da, en dip fiyatların bu hafta (24-30 Kasım arası) görülmesi bekleniyor.

İndirim Döneminde Dikkat Edilmesi Gerekenler
Uzmanlar, Kara Cuma alışverişlerinde "sahte indirimlere" karşı uyarıyor:

Fiyat Takibi Yapın: Alacağınız ürünün son 1 aydaki fiyat değişimini kontrol edin.

Sepeti Önceden Hazırlayın: Stoklar saniyeler içinde tükenebilir, favori listenizi önceden oluşturun.

Güvenilir Siteleri Seçin: Dolandırıcılık riskine karşı bilindik ödeme yöntemlerini ve siteleri tercih edin.

⏳ İndirimler Ne Zaman Bitiyor?
Genel olarak kampanyalar 30 Kasım Pazar gecesi sona erecek olsa da, bazı markalar "Cyber Monday" kapsamında indirimleri 1-2 Aralık tarihlerine kadar uzatabilir.
