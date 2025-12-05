05 Aralık
Galatasaray-Samsunspor
20:00
05 Aralık
Mainz 05-Mönchengladbach
22:30
05 Aralık
Real Oviedo-Mallorca
23:00
05 Aralık
Brest-AS Monaco
21:00
05 Aralık
Lille-Marsilya
23:00
05 Aralık
Excelsior-FC Groningen
22:00
05 Aralık
Preussen Muenster-Hannover 96
20:30
05 Aralık
Fortuna Düsseldorf-Schalke 04
20:30
05 Aralık
RAAL La Louviere-FCV Dender EH
22:45
05 Aralık
Benfica-Sporting CP
23:15

Giresunspor: "Bahis soruşturmasını yakından takip ediyoruz"

Giresunspor Kulübü Başkanı Emin Eltuğral, futbolda bahis soruşturmasıyla ilgili kulübe ulaşan resmi bir evrak olmadığını belirtti.

calendar 05 Aralık 2025 18:37
Haber: AA, Fotoğraf: giresunspor.com.tr
Giresunspor: 'Bahis soruşturmasını yakından takip ediyoruz'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Giresunspor Kulübü Başkanı Emin Eltuğral, "Futbolda bahis" soruşturmasını yakından takip ettiklerini bildirdi.
 
Eltuğral, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, soruşturmayla ilgili kendilerine ulaşan resmi bir evrak ya da başvuru bulunmadığını belirterek, şunları kaydetti:
 
"Konu geçtiğimiz günlerde tekrar gündeme gelmiş ve olaya adı karıştığı iddia edilen, eskiden Giresunspor forması giyen futbolcumuz konuyla alakalı sosyal medya hesapları üzerinden iddiaları yalanlayan bir açıklama yapmış ve olayın bir dolandırıcılık konusu olduğunu ifade etmişti. Bunun haricinde farklı bir bilgi veya belgenin bizlere ulaşmadığını ifade etmek isterim."
 
Eltuğral, Türk adaletine güvenlerinin tam olduğunu vurgulayarak, "Soruşturma neticesinde gerçeklerin ortaya çıkacağına inanıyor, gelişmeleri Giresunspor Kulübü olarak yakından takip ettiğimizin bilinmesini istiyorum." ifadelerini kullandı.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 14 10 3 1 29 9 33
2 Fenerbahçe 14 9 5 0 31 13 32
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 14 6 7 1 20 13 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.