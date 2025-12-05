Ecclestone'un şampiyonluk için favorisi Verstappen!

2025'in son yarışına girilirken Lando Norris, şampiyonada Max Verstappen'in 12 puan önünde lider durumda. McLaren takım arkadaşı Oscar Piastri de hâlâ matematiksel olarak şampiyonluk şansı bulunan isimler arasında ve Verstappen'in 4 puan gerisinde yer alıyor.
Şampiyonluk mücadelesini değerlendiren Bernie Ecclestone, Verstappen'in tanıdığı en iyi pilot olduğunu söylerken, Norris'in ise baskı altında zaman zaman gerekeni yapamadığını ifade etti.
Daily Mail Sport'a konuşan Ecclestone, "Max'in bunu başaracağına hâlâ inanıyorum. Bunu hak ediyor."
"Eskiden Alain Prost'un tüm zamanların en iyi pilotu olduğunu söylerdim. Pit duvarından telsizle ne yapacağını söyleyen kimse yokken kendi başına hallediyordu. Ama bence Max, tanıdığım en iyisi."
"Lando da gerçekten çok iyi bir pilot ama aşırı özgüvenli, kendine fazla güveniyor. Ancak işler kritik noktaya geldiğinde gerginleşiyor ve baskı altındayken Max'in verdiği sonucu veremiyor." dedi.
Ecclestone, sezon başından beri Verstappen'in şampiyon olacağını düşündüğünü ve hâlâ aynı düşüncede olduğunu vurguladı.
McLaren yıl boyunca Piastri ve Norris arasında 'en iyi olan kazansın' yaklaşımını koruduğunu söylese de Ecclestone, takımın Norris'e daha fazla destek verdiğini düşünüyor.
"McLaren, Oscar'a göre Lando'ya daha çok yardımcı oldu, onu diğerinin önünde tutmak için destekledi."
"Monza'da Lando kötü bir pit stop yapınca yerlerini değiştirmeleri gibi. Ben olsam böyle yapmazdım. Kötü bir pit stop yarışın bir parçası. Bunu kabul etmeli, yarışı manipüle etmemelisiniz."
