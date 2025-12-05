Ecclestone'un şampiyonluk için favorisi Verstappen!

2025'in son yarışına girilirken Lando Norris, şampiyonada Max Verstappen'in 12 puan önünde lider durumda. McLaren takım arkadaşı Oscar Piastri de hâlâ matematiksel olarak şampiyonluk şansı bulunan isimler arasında ve Verstappen'in 4 puan gerisinde yer alıyor.Şampiyonluk mücadelesini değerlendiren Bernie Ecclestone, Verstappen'in tanıdığı en iyi pilot olduğunu söylerken, Norris'in ise baskı altında zaman zaman gerekeni yapamadığını ifade etti.