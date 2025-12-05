Galatasaray'dan TFF'ye tepki: Kura çekimine katılmadı!

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası kura çekimine katılmadı.
Sarı-kırmızılılar, TFF'nin Yasin Kol kararına tepki olarak davete katılım göstermedi.
Galatasaray A.Ş Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, geçtiğimiz gün kulübün resmi hesabından yaptığı açıklamada konuyla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:
"Galatasaray sahada kazanmayı sürdürecek, biz ise Galatasaray'ın hakkını gasp edenlerle mücadelede tek bir geri adım atmayacağız. Şunu herkes bilsin ki Galatasaray unutmaz. Futbolda adaletin terazisinin ayarını bozanlar, yarın bozdukları o terazide kendilerinin de tartılacağını unutmasınlar. Tüm bu gerekçelerle TFF'nin yarınki davetine katılmayacağımızı buradan kamuoyuyla paylaşmak isterim."
