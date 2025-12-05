Tecrübeli oyuncu Chris Paul'un Los Angeles Clippers tarafından gönderilmesinin ardından, Hall of Fame oyuncu Carmelo Anthony, emekliliğe yaklaşan diğer yıldızların da benzer muamele görebileceğini söyledi.Los Angeles Clippers'ın, 40 yaşındaki Chris Paul'u kadrodan uzaklaştırması Paul tarafından Instagram'da duyurulurken, karar Clippers basketbol operasyonları başkanı Lawrence Frank tarafından doğrulandı. Paul, Clippers ile Temmuz ayında bir yıllık sözleşme imzalamış ve bu sezon 16 maçta 2.9 sayı ve 3.3 asist ortalamalarıyla oynamıştı. 21. sezonunun sonunda emekli olacağını açıklamıştı.Carmelo Anthony, 7PM in Brooklyn programında yaptığı değerlendirmede, bu durumun Anthony Davis, Russell Westbrook ve DeMar DeRozan gibi yıldızlar için uyarı niteliğinde olduğuna dikkat çekti:Anthony, NBA'de oyuncular kariyerlerinin sonuna yaklaşırken saygı ve miras konularının çoğu zaman geri planda kaldığını vurguladı:Kendi kariyerinin son dönemlerine de ışık tutan Carmelo, bazı yıldızların neden daha düşük rolleri kabul etmediğini şöyle açıkladı:Clippers'ın Atlanta Hawks galibiyetiyle 6-16'ya yükselmesine rağmen, tartışma NBA'de yaşlanan yıldızlara yapılan muamele üzerine yoğunlaşmış durumda.