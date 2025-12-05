Tecrübeli oyuncu Chris Paul'un Los Angeles Clippers tarafından gönderilmesinin ardından, Hall of Fame oyuncu Carmelo Anthony, emekliliğe yaklaşan diğer yıldızların da benzer muamele görebileceğini söyledi.
Los Angeles Clippers'ın, 40 yaşındaki Chris Paul'u kadrodan uzaklaştırması Paul tarafından Instagram'da duyurulurken, karar Clippers basketbol operasyonları başkanı Lawrence Frank tarafından doğrulandı. Paul, Clippers ile Temmuz ayında bir yıllık sözleşme imzalamış ve bu sezon 16 maçta 2.9 sayı ve 3.3 asist ortalamalarıyla oynamıştı. 21. sezonunun sonunda emekli olacağını açıklamıştı.
Carmelo Anthony, 7PM in Brooklyn programında yaptığı değerlendirmede, bu durumun Anthony Davis, Russell Westbrook ve DeMar DeRozan gibi yıldızlar için uyarı niteliğinde olduğuna dikkat çekti:
"Bu, Russ'a oluyor. DeMar DeRozan'a olmak üzere. Anthony Davis'e de olacak — AD'nin bir sonraki takasında işler aşağı doğru gidecek. Bundan sonra olacak olan şey bu."
Anthony, NBA'de oyuncular kariyerlerinin sonuna yaklaşırken saygı ve miras konularının çoğu zaman geri planda kaldığını vurguladı:
"Gitme vaktin geldiğinde hiçbir saygı kalmıyor. Mirasın hiçbir şey ifade etmiyor. Seni göndermek istediklerinde mirası düşünmüyorlar."
Kendi kariyerinin son dönemlerine de ışık tutan Carmelo, bazı yıldızların neden daha düşük rolleri kabul etmediğini şöyle açıkladı:
"Knicks'e dönüp kadrodaki 14. ya da 15. adam olamazdım. Çünkü işler ters gittiğinde suçlanacak kişi kim olur? Ve göndermeleri en kolay isim de olur."
Clippers'ın Atlanta Hawks galibiyetiyle 6-16'ya yükselmesine rağmen, tartışma NBA'de yaşlanan yıldızlara yapılan muamele üzerine yoğunlaşmış durumda.
Los Angeles Clippers'ın, 40 yaşındaki Chris Paul'u kadrodan uzaklaştırması Paul tarafından Instagram'da duyurulurken, karar Clippers basketbol operasyonları başkanı Lawrence Frank tarafından doğrulandı. Paul, Clippers ile Temmuz ayında bir yıllık sözleşme imzalamış ve bu sezon 16 maçta 2.9 sayı ve 3.3 asist ortalamalarıyla oynamıştı. 21. sezonunun sonunda emekli olacağını açıklamıştı.
Carmelo Anthony, 7PM in Brooklyn programında yaptığı değerlendirmede, bu durumun Anthony Davis, Russell Westbrook ve DeMar DeRozan gibi yıldızlar için uyarı niteliğinde olduğuna dikkat çekti:
"Bu, Russ'a oluyor. DeMar DeRozan'a olmak üzere. Anthony Davis'e de olacak — AD'nin bir sonraki takasında işler aşağı doğru gidecek. Bundan sonra olacak olan şey bu."
Anthony, NBA'de oyuncular kariyerlerinin sonuna yaklaşırken saygı ve miras konularının çoğu zaman geri planda kaldığını vurguladı:
"Gitme vaktin geldiğinde hiçbir saygı kalmıyor. Mirasın hiçbir şey ifade etmiyor. Seni göndermek istediklerinde mirası düşünmüyorlar."
Kendi kariyerinin son dönemlerine de ışık tutan Carmelo, bazı yıldızların neden daha düşük rolleri kabul etmediğini şöyle açıkladı:
"Knicks'e dönüp kadrodaki 14. ya da 15. adam olamazdım. Çünkü işler ters gittiğinde suçlanacak kişi kim olur? Ve göndermeleri en kolay isim de olur."
Clippers'ın Atlanta Hawks galibiyetiyle 6-16'ya yükselmesine rağmen, tartışma NBA'de yaşlanan yıldızlara yapılan muamele üzerine yoğunlaşmış durumda.