Karşıyaka'da Osman Kırkpınar yası

Karşıyaka Spor Kulübü'nde eski futbol şube yöneticilerinden Osman Kırkpınar'ın geçirdiği kalp krizi sonrası 54 yaşında hayatını kaybetmesi camiayı yasa boğdu.



Yeşil-kırmızılı kulüpte farklı dönemlerde yöneticilik yapan Kırkpınar'ın şeker hastalığı bulunduğu, sabaha karşı 02.30 sıralarında evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hastanede yapılan tüm müdehalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.



Osman Kırkpınar'ın cenazesi bugün Bostanlı Beşikçioğlu Camisi'nde ikindi namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.



Osman Kırkpınar evli ve üç çocuk babasıydı.