Lille, Marsilya karşısında Mbappe ile güldü!

Fransa Ligue 1'in 15. haftasında Lille, Olimpik Marsilya'yı ağırladı.
Stade Pierre-Mauroy'da oynanan mücadeleyi Lille 1-0 kazandı.
Lille'e galibiyeti getiren golü 10. dakikada Ethan Mbappe kaydetti.
Milli kalecimiz Berke Özer, mücadelede 90 dakika forma giyerken kalesini gole kapatmayı bildi.
Bu sonuçla Lille, ligdeki puanını 29'a çıkartırken Marsilya da 29 puanda kaldı.
Lille, Ligue 1'in 16. haftasında deplasmanda Auxerre karşısına çıkacak. Olimpik Marsilya ise evidne Monaco'yu konuk edecek.
Stade Pierre-Mauroy'da oynanan mücadeleyi Lille 1-0 kazandı.
Lille'e galibiyeti getiren golü 10. dakikada Ethan Mbappe kaydetti.
Milli kalecimiz Berke Özer, mücadelede 90 dakika forma giyerken kalesini gole kapatmayı bildi.
Bu sonuçla Lille, ligdeki puanını 29'a çıkartırken Marsilya da 29 puanda kaldı.
Lille, Ligue 1'in 16. haftasında deplasmanda Auxerre karşısına çıkacak. Olimpik Marsilya ise evidne Monaco'yu konuk edecek.