Ola Aina: 'Kimsenin sevgilisi ile konuşmuyorum'

Nottingham Forest'ın savunma oyuncusu Ola Aina, katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamalarla büyük şaşkınlık yarattı. 29 yaşındaki Nijeryalı futbolcu, başka bir futbolcunun sevgilisiyle "konuşma aşamasında" olduğunu söyleyerek tepki topladı.

Aina, Channel 4.0'ın Savage Kids & Agony Aunties programında, çocuklar ve yetişkinlerden tavsiye almak istediği bir "ikilem" yaşadığını belirtti.

"BAŞKA BİR FUTBOLCUNUN KIZ ARKADAŞIYLA KONUŞMA AŞAMASINDAYIM"

Eski Chelsea oyuncusu, programda şu ifadeleri kullandı:

"Benim ikilemem şu: Başka bir futbolcunun kız arkadaşıyla konuşma aşamasındayım."

"ONU AÇIKLAYAMAM"

Diğer futbolcunun kim olduğu sorulduğunda ise Aina, "Onu açıklayamam." cevabını verdi.

"O DA BENDEN HOŞLANIYOR"

Aina, kadınla henüz "konuşma aşamasında" olduklarını, birkaç haftadır iletişim kurduklarını ve kadının kendisinden hoşlandığını düşündüğünü söyledi:

"Onun da benden hoşlandığını biliyorum."

AINA'DAN YALANLAMA: "HER ŞEY KURGUYDU"

Klip doğal olarak büyük ilgi çekince Aina, sosyal medyada açıklama yapmak zorunda kaldı.

Başka bir futbolcunun kız arkadaşıyla "konuşma aşamasında" olduğunu söylemesiyle ilgili iddiaları netleştirerek her şeyin tamamen senaryo olduğunu açıkladı.

Snapchat'te şunları yazdı:

"Dolaşan videoyla ilgili bir şeyi netleştirmek istiyorum. O gösteri tamamen senaryoydu ve eğlence amacıyla hazırlandı. (Lütfen odaklanın) Hikâye benim hayatımı, ilişkilerimi veya benimle bağlantılı herhangi birini yansıtmıyor."

"(Lütfen odaklanın) Gerçeklikle hiçbir bağı yok."

"Kliplerin, özellikle çevrimiçi ortamda, kendi başına bir hayat sürdüğünü biliyorum. Ama umarım insanlar bunun ne olduğunu anlayabilir: sadece bir içerik. (Lütfen odaklanın) Sahada ve saha dışında kim olduğumla gurur duyuyorum ve kimseye böyle bir saygısızlık yapmam. (Lütfen dikkatimizi verelim)."