05 Aralık
Galatasaray-Samsunspor
2-0DA
05 Aralık
Mainz 05-Mönchengladbach
22:30
05 Aralık
Real Oviedo-Mallorca
23:00
05 Aralık
Brest-AS Monaco
21:00
05 Aralık
Lille-Marsilya
23:00
05 Aralık
Excelsior-FC Groningen
22:00
05 Aralık
Preussen Muenster-Hannover 96
0-026'
05 Aralık
Fortuna Düsseldorf-Schalke 04
0-025'
05 Aralık
RAAL La Louviere-FCV Dender EH
22:45
05 Aralık
Benfica-Sporting CP
23:15

Ola Aina: "Kimsenin sevgilisi ile konuşmuyorum"

Nottingham Forest'ın savunma oyuncusu Ola Aina, bir TV programında başka bir futbolcunun sevgilisiyle konuştuğunu söyleyince gündem oldu. Gelen tepkilerin ardından yıldız oyuncu, sözlerinin tamamen senaryo olduğunu açıklayarak gerçeği sosyal medyada duyurdu.

calendar 05 Aralık 2025 19:33
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Ola Aina: 'Kimsenin sevgilisi ile konuşmuyorum'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Nottingham Forest'ın savunma oyuncusu Ola Aina, katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamalarla büyük şaşkınlık yarattı. 29 yaşındaki Nijeryalı futbolcu, başka bir futbolcunun sevgilisiyle "konuşma aşamasında" olduğunu söyleyerek tepki topladı.
 
Aina, Channel 4.0'ın Savage Kids & Agony Aunties programında, çocuklar ve yetişkinlerden tavsiye almak istediği bir "ikilem" yaşadığını belirtti.
 
"BAŞKA BİR FUTBOLCUNUN KIZ ARKADAŞIYLA KONUŞMA AŞAMASINDAYIM"
 
Eski Chelsea oyuncusu, programda şu ifadeleri kullandı:
 
"Benim ikilemem şu: Başka bir futbolcunun kız arkadaşıyla konuşma aşamasındayım."
 
"ONU AÇIKLAYAMAM"
 
Diğer futbolcunun kim olduğu sorulduğunda ise Aina, "Onu açıklayamam." cevabını verdi.
 
"O DA BENDEN HOŞLANIYOR"
 
Aina, kadınla henüz "konuşma aşamasında" olduklarını, birkaç haftadır iletişim kurduklarını ve kadının kendisinden hoşlandığını düşündüğünü söyledi:
 
"Onun da benden hoşlandığını biliyorum."
 
AINA'DAN YALANLAMA: "HER ŞEY KURGUYDU"
 
Klip doğal olarak büyük ilgi çekince Aina, sosyal medyada açıklama yapmak zorunda kaldı.
 
Başka bir futbolcunun kız arkadaşıyla "konuşma aşamasında" olduğunu söylemesiyle ilgili iddiaları netleştirerek her şeyin tamamen senaryo olduğunu açıkladı.
 
Snapchat'te şunları yazdı:
 
"Dolaşan videoyla ilgili bir şeyi netleştirmek istiyorum. O gösteri tamamen senaryoydu ve eğlence amacıyla hazırlandı. (Lütfen odaklanın) Hikâye benim hayatımı, ilişkilerimi veya benimle bağlantılı herhangi birini yansıtmıyor."
 
"(Lütfen odaklanın) Gerçeklikle hiçbir bağı yok."
 
"Kliplerin, özellikle çevrimiçi ortamda, kendi başına bir hayat sürdüğünü biliyorum. Ama umarım insanlar bunun ne olduğunu anlayabilir: sadece bir içerik. (Lütfen odaklanın) Sahada ve saha dışında kim olduğumla gurur duyuyorum ve kimseye böyle bir saygısızlık yapmam. (Lütfen dikkatimizi verelim)."
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 31 9 36
2 Fenerbahçe 14 9 5 0 31 13 32
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 15 6 7 2 20 15 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.