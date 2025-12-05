Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi: Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi!

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup müsabakalarının kura çekimi gerçekleştirildi.
Kupada ilk hafta Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi oynanacak.
A GRUBU
Galatasaray
Başakşehir
Trabzonspor
Alanyaspor
Fatih Karagümrük
İstanbulspor
Boluspor
Fethiyespor
B GRUBU
Samsunspor
Eyüpspor
Konyaspor
Antalyaspor
Gençlerbirliği
Bodrum FK
Iğdır FK
Aliağa Futbol AŞ
C GRUBU
Fenerbahçe
Beşiktaş
Rizespor
Gaziantep FK
Kocaelispor
Erzurumspor FK
Ankara Keçiörengücü
Beyoğlu Yeni Çarşı FK
Galatasaray'ın fikstürü
Galatasaray - Başakşehir
Fethiyespor - Galatasaray
Galatasaray - İstanbulspor
Alanyaspor - Galatasaray
Fenerbahçe'nin fikstürü
Fenerbahçe - Beşiktaş
Beyoğlu Yeni Çarşı FK - Fenerbahçe
Fenerbahçe - Erzurumspor
Gaziantep FK - Fenerbahçe
Beşiktaş'ın fikstürü
Fenerbahçe - Beşiktaş
Beşiktaş - Ankara Keçiörengücü
Kocaelispor - Beşiktaş
Beşiktaş - Rizespor
Trabzonspor'un fikstürü
Trabzonspor - Alanyaspor
İstanbulspor - Trabzonspor
Trabzonspor - Fethiyespor
Başakşehir - Trabzonspor
TÜRKİYE KUPASI'NIN STATÜSÜ
Kura çekiminde öncelikle torbadaki ilk 3 takım kura ile gruplara dağıtılır. Sonrasında diğer 3 takım için de aynı kura işlemi yapılır. Takımlar diğer 3 torbadan birer takımla müsabaka yapacak şekilde eşleştirilir. Her takım 2 maç iç sahada, 2 maç deplasmanda oynar.
Gruplarda İlk 2 sıra ve en iyi 2 grup üçüncüsü olmak üzere 8 takım çeyrek finale yükselir.
