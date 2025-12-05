05 Aralık
Galatasaray-Samsunspor
20:00
05 Aralık
Mainz 05-Mönchengladbach
22:30
05 Aralık
Real Oviedo-Mallorca
23:00
05 Aralık
Brest-AS Monaco
21:00
05 Aralık
Lille-Marsilya
23:00
05 Aralık
Excelsior-FC Groningen
22:00
05 Aralık
Preussen Muenster-Hannover 96
20:30
05 Aralık
Fortuna Düsseldorf-Schalke 04
20:30
05 Aralık
RAAL La Louviere-FCV Dender EH
22:45
05 Aralık
Benfica-Sporting CP
23:15

Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi: Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi!

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup müsabakalarının kura çekimi yapıldı.

calendar 05 Aralık 2025 15:43
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Ziraat Türkiye Kupası'nda grup müsabakalarının kura çekimi gerçekleştirildi.

Kupada ilk hafta Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi oynanacak.



A GRUBU

Galatasaray
Başakşehir
Trabzonspor
Alanyaspor
Fatih Karagümrük
İstanbulspor
Boluspor
Fethiyespor


B GRUBU

Samsunspor
Eyüpspor
Konyaspor
Antalyaspor
Gençlerbirliği
Bodrum FK
Iğdır FK
Aliağa Futbol AŞ

C GRUBU

Fenerbahçe
Beşiktaş
Rizespor
Gaziantep FK
Kocaelispor
Erzurumspor FK
Ankara Keçiörengücü
Beyoğlu Yeni Çarşı FK

Galatasaray'ın fikstürü

Galatasaray - Başakşehir
Fethiyespor - Galatasaray
Galatasaray - İstanbulspor
Alanyaspor - Galatasaray

Fenerbahçe'nin fikstürü

Fenerbahçe - Beşiktaş
Beyoğlu Yeni Çarşı FK - Fenerbahçe
Fenerbahçe - Erzurumspor
Gaziantep FK - Fenerbahçe

Beşiktaş'ın fikstürü

Fenerbahçe - Beşiktaş
Beşiktaş - Ankara Keçiörengücü
Kocaelispor - Beşiktaş
Beşiktaş - Rizespor

Trabzonspor'un fikstürü

Trabzonspor - Alanyaspor
İstanbulspor - Trabzonspor
Trabzonspor - Fethiyespor
Başakşehir - Trabzonspor

TÜRKİYE KUPASI'NIN STATÜSÜ

Kura çekiminde öncelikle torbadaki ilk 3 takım kura ile gruplara dağıtılır. Sonrasında diğer 3 takım için de aynı kura işlemi yapılır. Takımlar diğer 3 torbadan birer takımla müsabaka yapacak şekilde eşleştirilir. Her takım 2 maç iç sahada, 2 maç deplasmanda oynar.

Gruplarda İlk 2 sıra ve en iyi 2 grup üçüncüsü olmak üzere 8 takım çeyrek finale yükselir.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 14 10 3 1 29 9 33
2 Fenerbahçe 14 9 5 0 31 13 32
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 14 6 7 1 20 13 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
