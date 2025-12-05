Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi: Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi!

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup müsabakalarının kura çekimi gerçekleştirildi.GalatasarayBaşakşehirTrabzonsporAlanyasporFatih KaragümrükİstanbulsporBolusporFethiyesporSamsunsporEyüpsporKonyasporAntalyasporGençlerbirliğiBodrum FKIğdır FKAliağa Futbol AŞFenerbahçeBeşiktaşRizesporGaziantep FKKocaelisporErzurumspor FKAnkara KeçiörengücüBeyoğlu Yeni Çarşı FKGalatasaray - BaşakşehirFethiyespor - GalatasarayGalatasaray - İstanbulsporAlanyaspor - GalatasarayFenerbahçe - BeşiktaşBeyoğlu Yeni Çarşı FK - FenerbahçeFenerbahçe - ErzurumsporGaziantep FK - FenerbahçeFenerbahçe - BeşiktaşBeşiktaş - Ankara KeçiörengücüKocaelispor - BeşiktaşBeşiktaş - RizesporTrabzonspor - Alanyasporİstanbulspor - TrabzonsporTrabzonspor - FethiyesporBaşakşehir - TrabzonsporKura çekiminde öncelikle torbadaki ilk 3 takım kura ile gruplara dağıtılır. Sonrasında diğer 3 takım için de aynı kura işlemi yapılır. Takımlar diğer 3 torbadan birer takımla müsabaka yapacak şekilde eşleştirilir. Her takım 2 maç iç sahada, 2 maç deplasmanda oynar.Gruplarda İlk 2 sıra ve en iyi 2 grup üçüncüsü olmak üzere 8 takım çeyrek finale yükselir.