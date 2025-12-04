Ola Aina'dan itiraf: 'Başka futbolcunun sevgilisiyle konuşuyorum'

Nottingham Forest'ın savunma oyuncusu Ola Aina, katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamalarla büyük şaşkınlık yarattı. 29 yaşındaki Nijeryalı futbolcu, başka bir futbolcunun sevgilisiyle "konuşma aşamasında" olduğunu söyleyerek tepki topladı.
Aina, Channel 4.0'ın Savage Kids & Agony Aunties programında, çocuklar ve yetişkinlerden tavsiye almak istediği bir "ikilem" yaşadığını belirtti.
"BAŞKA BİR FUTBOLCUNUN KIZ ARKADAŞIYLA KONUŞMA AŞAMASINDAYIM"
Eski Chelsea oyuncusu, programda şu ifadeleri kullandı:
"Benim ikilemem şu: Başka bir futbolcunun kız arkadaşıyla konuşma aşamasındayım."
"ONU AÇIKLAYAMAM"
Diğer futbolcunun kim olduğu sorulduğunda ise Aina, "Onu açıklayamam." cevabını verdi.
"O DA BENDEN HOŞLANIYOR"
Aina, kadıyla henüz "konuşma aşamasında" olduklarını, birkaç haftadır iletişim kurduklarını ve kadının kendisinden hoşlandığını düşündüğünü söyledi:
"Onun da benden hoşlandığını biliyorum."
ÇOCUKLARDAN SERT TEPKİ: "DAHA ÇOK KIZ GELİR"
Programdaki çocuklardan biri, kadının aynı anda iki futbolcuyla konuşmasının şüpheli olduğunu söyleyerek Aina'ya şu soruyu yöneltti:
"Aklına hiç geldi mi, belki de biraz 'nüfuz peşinde koşan' biri olabilir? İki futbolcuyla birden konuşuyor."
Aina şaşkınlık yaşarken, diğer bir çocuk yıldız futbolcuya sert bir yorum yaptı:
"Bence sadece paran için orada. Profesyonel futbolcusun, para kazanıyorsun. Daha çok kız gelir. O sahada olsaydı kırmızı kart görürdü."