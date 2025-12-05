05 Aralık
Galatasaray-Samsunspor
20:00
05 Aralık
Mainz 05-Mönchengladbach
22:30
05 Aralık
Real Oviedo-Mallorca
23:00
05 Aralık
Brest-AS Monaco
21:00
05 Aralık
Lille-Marsilya
23:00
05 Aralık
Excelsior-FC Groningen
22:00
05 Aralık
Preussen Muenster-Hannover 96
20:30
05 Aralık
Fortuna Düsseldorf-Schalke 04
20:30
05 Aralık
RAAL La Louviere-FCV Dender EH
22:45
05 Aralık
Benfica-Sporting CP
23:15

Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası Milli Takım Seçme Yarışması tamamlandı

Türkiye Atıcılık Federasyonu'nun Mersin'de düzenlemiş olduğu yarışmada dereceye giren sporcular belirlendi.

calendar 05 Aralık 2025 13:53
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası Milli Takım Seçme Yarışması tamamlandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Türkiye Atıcılık Federasyonu tarafından Mersin'de düzenlenen Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası Milli Takım Seçme Yarışması sona erdi.

Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan Olimpik Atıcılık Kompleksi'nde 7 gün süren organizasyona, 40 il ve 91 kulüpten yaklaşık 640 sporcu katıldı. Müsabakalar büyükler, gençler, 18 ve 16 yaş altı kategorilerinde yapıldı.

Federasyonun açıkladığı sonuçlara göre büyüklerde dereceye giren sporcular şöyle:

Erkekler 10 metre havalı tüfek: 1. Mert Nalbant (TSK Spor Gücü), 2. Yusuf Karabina (TSK Spor Gücü), 3. Galip Berat Afal (Erzincan Gençlik Spor Kulübü)


Kadınlar 10 metre havalı tüfek: 1. Elif Berfin Altun (BER-İZ Atıcılık Spor Kulübü), 2. Elif Duygu Eren Kotoş (TSK Spor Gücü), 3. Esin Akgün (Diyarbakır Tenis Atıcılık Yüzme Spor Kulübü)

Erkekler 10 metre havalı tabanca: 1. Buğra Selimzade (Parla Akademi Spor Kulübü), 2. İsmail Keleş (Jandarma Gücü Spor Kulübü), 3. Gökhan Eryiğit (Diyarbakır Tenis Atıcılık Yüzme Spor Kulübü)

Kadınlar 10 metre havalı tabanca: 1. Esra Bozabalı (Jandarma Gücü Spor Kulübü), 2. İlayda Nur Çürük (Parla Akademi Spor Kulübü), 3. Emine Taşdelen (İstanbul ferdi)

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 14 10 3 1 29 9 33
2 Fenerbahçe 14 9 5 0 31 13 32
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 14 6 7 1 20 13 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.