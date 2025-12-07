07 Aralık
Gençlerbirliği-Karagümrük
3-0
07 Aralık
Espanyol-Rayo Vallecano
20:30
07 Aralık
Lorient-Lyon
22:45
07 Aralık
Le Havre-Paris FC
19:15
07 Aralık
Auxerre-Metz
19:15
07 Aralık
Nice-Angers
0-1
07 Aralık
SSC Napoli-Juventus
22:45
07 Aralık
Lazio-Bologna
20:00
07 Aralık
Cagliari-Roma
1-0
07 Aralık
Cremonese-Lecce
2-0
07 Aralık
Real Madrid-Celta Vigo
23:00
07 Aralık
Valencia-Sevilla
0-0DA
07 Aralık
Kocaelispor-Kasımpaşa
0-0
07 Aralık
Elche-Girona
3-0
07 Aralık
Fulham-C.Palace
19:30
07 Aralık
Brighton-West Ham United
1-1
07 Aralık
B. Dortmund-Hoffenheim
19:30
07 Aralık
Hamburger SV-Werder Bremen
2-176'
07 Aralık
İstanbulspor-Sivasspor
0-011'
07 Aralık
Manisa FK-Vanspor FK
2-1
07 Aralık
Iğdır FK-A.Demirspor
4-1
07 Aralık
Boluspor-Erzurumspor
2-0
07 Aralık
Göztepe-Trabzonspor
20:00
07 Aralık
FC Utrecht-FC Twente
1-1

Göztepe - Trabzonspor; İlk 11'ler

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Göztepe ile Trabzonspor kozlarını paylaşacak.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Göztepe ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek.

Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

TRABZONSPOR İKİNCİ SIRAYA ÇIKABİLİR


Ligde 31 puanla 3. sırada yer alan Trabzonspor, zorlu rakibi karşısında kazanarak zirve yarışında yara almak istemiyor.

Son 2 haftada deplasmanda RAMS Başakşehir'i 4-3, sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u da 3-1'lik sonuçla mağlup eden Karadeniz ekibi, galibiyet serisini de 3 maça taşımanın mücadelesini verecek. Bordo-mavililer kazanması halinde ikinci sıraya yükselecek.

11'LER

Trabzonspor: Onana, Pina, Serdar, Batagov, Mustafa, Folcarelli, Ozan, Zubkov, Muçi, Olaigbe, Onuachu




Göztepe: Lis, Taha, Heliton, Bokele, Arda, Okan, Dennis, Miroshi, Cherni, Efkan, Janderson



GÖZTEPE GALİBİYET İSTİYOR

Beyoğlu Yeni Çarşı Spor yenilgisiyle adeta çılgına dönen teknik direktör Stanimir Stoilov'un Trabzonspor maçı öncesi oyuncularına sert uyarılarda bulunduğu ifade edildi. Taraftara kendilerini affettirmeleri gerektiğini oyuncularına ifade eden Stoilov'un gerekli mücadeleyi göstermeyen isimlerle artık çalışmayacağı da vurgulandı.

Ligde 26 puanla 4'üncü sırada yer alan Göztepe, kazandığı takdirde 31 puana sahip 3'üncü Trabzonspor'la arasındaki farkı 2'ye indirecek.

TRABZONSPOR'DA 4 İSİM YOK

Trabzonspor'da kart cezalısı Oulai, sakatlığı nedeniyle TFF'ye bildirilen listede yer almayan Nwakaeme, ameliyat olan Visca ve Baniya ile sakatlığı devam eden Savic, kadroda yer almadı.

Sakatlıkları düzelerek dün takımla antrenmanlara çıkmaya başlayan Folcarelli ve Augusto ise Göztepe maçının kadrosuna dahil edild

ARALARINDA 31. MAÇ OLACAK

Trabzonspor ile Göztepe, 7 Aralık Cumartesi günü İzmir'de yapacakları maçla Süper Lig'de 31. kez karşı karşıya gelecek.

Bordo-mavililer, bugüne dek oynanan 30 karşılaşmada galibiyet sayısında rakibine 13-6 üstünlük sağladı. Taraflar, 11 maçta ise sahadan beraberlikle ayrıldı.

Karadeniz ekibi, söz konusu karşılaşmalarda 44 gol atarken kalesinde 25 gol gördü.

TRABZONSPOR, İZMİR'DE ZORLANIYOR

Trabzonspor, İzmir deplasmanında galip gelmekte zorlandı.

Bordo-mavililer, rakibi karşısında dış sahada oynadığı 15 karşılaşmada 5 galibiyet, 7 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti.

Karadeniz ekibi, bu maçlarda 19 gol atarken, 15 gol yedi.

GEÇEN SEZON GÖZTEPE'Yİ YENEMEDİ

Trabzonspor, geçen sezon Göztepe karşısında galip gelemedi.

Bordo-mavililer, İzmir'de 10 kişi kalan rakibi karşısında 2-1 mağlup olurken sahasında ise 1-1 berabere kaldı.



