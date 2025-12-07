07 Aralık
Gençlerbirliği-Karagümrük
3-0
07 Aralık
Espanyol-Rayo Vallecano
0-016'
07 Aralık
Lorient-Lyon
22:45
07 Aralık
Le Havre-Paris FC
0-074'
07 Aralık
Auxerre-Metz
2-176'
07 Aralık
Nice-Angers
0-1
07 Aralık
SSC Napoli-Juventus
22:45
07 Aralık
Lazio-Bologna
1-145'
07 Aralık
Cagliari-Roma
1-0
07 Aralık
Cremonese-Lecce
2-0
07 Aralık
Real Madrid-Celta Vigo
23:00
07 Aralık
Valencia-Sevilla
1-1
07 Aralık
Kocaelispor-Kasımpaşa
0-0
07 Aralık
Elche-Girona
3-0
07 Aralık
Fulham-C.Palace
1-160'
07 Aralık
Brighton-West Ham United
1-1
07 Aralık
B. Dortmund-Hoffenheim
1-059'
07 Aralık
Hamburger SV-Werder Bremen
3-2
07 Aralık
İstanbulspor-Sivasspor
2-186'
07 Aralık
Manisa FK-Vanspor FK
2-1
07 Aralık
Iğdır FK-A.Demirspor
4-1
07 Aralık
Boluspor-Erzurumspor
2-0
07 Aralık
Göztepe-Trabzonspor
0-045'
07 Aralık
FC Utrecht-FC Twente
1-1

Olaylı geçen Göztepe - Beşiktaş maçının kazananı Göztepe

Sultanlar Ligi'nin 9. haftasında Göztepe, bir süre duran maçta Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti.

calendar 07 Aralık 2025 19:16
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Olaylı geçen Göztepe - Beşiktaş maçının kazananı Göztepe
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 9. haftasında Göztepe, sahasında Beşiktaş'ı konuk etti.

Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi'nde oynanan mücadeleyi Göztepe 3-2 kazandı.

Taraftarların küfürlü tezahüratları ve sahaya yabancı madde atılması nedeniyle bir süre duran maç, seyircisiz devam edip yaklaşık 4 saat sürdü.


Bu sonuçla birlikte Göztepe, ligdeki 2. galibiyetini elde etti. Beşiktaş ise 6. kez mağlup oldu.

Salon: Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi

Hakemler: Akif Kabak, Gani Arslan

Göztepe: Hollock, Emine Arıcı, Nur Sevil Gökbudak, Scuka, İlayda Uçak, Rotar (Bihter Dumanoğlu Yarkın, Atkinson, Sude Hacımustafaoğlu, Nazlı Eda Kafkas, Haneline)

Beşiktaş: İdil Naz Başcan, Zeynep Sude Demirel, Julia, Kurilo, Meliushkyna, Buket Gülübay (Buse Sonsırma Kayacan, Ceren Nur Domaç, Kullerkann, Merve Tanıl)

Setler: 20-25, 25-23, 25-23, 18-25, 15-10

Süre: 234 dakika

