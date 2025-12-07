07 Aralık
Gençlerbirliği-Karagümrük
3-0
07 Aralık
Espanyol-Rayo Vallecano
1-090'
07 Aralık
Lorient-Lyon
22:45
07 Aralık
Le Havre-Paris FC
0-0
07 Aralık
Auxerre-Metz
3-1
07 Aralık
Nice-Angers
0-1
07 Aralık
SSC Napoli-Juventus
22:45
07 Aralık
Lazio-Bologna
1-1
07 Aralık
Cagliari-Roma
1-0
07 Aralık
Cremonese-Lecce
2-0
07 Aralık
Real Madrid-Celta Vigo
23:00
07 Aralık
Valencia-Sevilla
1-1
07 Aralık
Kocaelispor-Kasımpaşa
0-0
07 Aralık
Elche-Girona
3-0
07 Aralık
Fulham-C.Palace
1-2
07 Aralık
Brighton-West Ham United
1-1
07 Aralık
B. Dortmund-Hoffenheim
2-0
07 Aralık
Hamburger SV-Werder Bremen
3-2
07 Aralık
İstanbulspor-Sivasspor
2-1
07 Aralık
Manisa FK-Vanspor FK
2-1
07 Aralık
Iğdır FK-A.Demirspor
4-1
07 Aralık
Boluspor-Erzurumspor
2-0
07 Aralık
Göztepe-Trabzonspor
1-2
07 Aralık
FC Utrecht-FC Twente
1-1

Lewis Hamilton: "Olan oldu, düşünmüyorum artık"

Sezonu podyuma çıkamadan bitiren Lewis Hamilton, Ferrari ile geçirdiği sezon hakkında düşünmediğini dile getirdi.

calendar 07 Aralık 2025 21:16
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Lewis Hamilton: 'Olan oldu, düşünmüyorum artık'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

7 kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton, büyük umutlarla başlayıp oldukça kötü bir noktada bitirdiği sezon hakkında konuştu.

"Ferrari'deki bu yıl belki de kariyerinizin en zor yılıydı, şimdi bittiğinde aklınızdan neler geçiyor?" sorusuna Hamilton, "Pek bir şey değil, sadece Noel'i düşünüyorum. Olan oldu. Artık nasıl geçtiğini düşünmüyorum. Bunu geride bırakmam ve ilerlemem gerekiyor." dedi.

İngiliz pilot, "Geleceği düşünmüyorum. Sadece Noel'i ve ailemle geçireceğim zamanı düşünüyorum. Şu anda başka hiçbir şey umurumda değil." sözleriyle konuşmasını noktaladı.


PODYUMA ÇIKAMADAN SEZONU BİTİRDİ

Lewis Hamilton, sezonu yarış galibiyeti ve podyum alaadan 156 puanla 6. sırada bitirdi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 14 16
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
14 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
15 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
